Čo sme hľadali na internete v roku 2010?

Rebríčky internetových služieb ovládli speváci, katastrofy a produkty firmy Apple.

22. dec 2010 o 11:00 Juraj Javorský

To, čím sa rok 2010 zapíše do svetových dejín, odhadujú celý december médiá, inštitúcie a osobnosti. Ich potomkovia budú môcť zhodnotiť, nakoľko boli presní. Oveľa rýchlejší pohľad na kľúčové udalosti dáva internet. Je menej trvácny, ale zato exaktný, pretože vzniká automaticky – vyhodnotením miliárd údajov z vyhľadávačov a sociálnych sietí.

Hovoria, čo ľudí zaujímalo a o čom sa bavili. Tento rok sa k štatistikám Googlu, Yahoo!, YouTube či Twitteru prvýkrát pridal Facebook.

Kto je Justin?

Kto by si tipol, že to bol rok Svetového šampionátu vo futbale, zemetrasenia na Haiti, čilských baníkov či ropnej škvrny BP, bol by veľmi blízko. Všetky tieto udalosti priťahovali ohromnú pozornosť.

No internetové štatistiky sa nezaujímajú o historický význam udalostí. Podľa nich to bol rok Justina Biebera. 15-ročný kanadský popový spevák dominoval len rebríčku videí na YouTube, no jeho meno sa nachádza v TOP desať všetkých ostatných štatistík. Najväčším konkurentom Justina nebola Lady Gaga, ale firma Apple. V každom prehľade má zastúpený buď iPhone, alebo iPad.

Surrealistický svet

Google zostavil štatistiky pre viacero oblastí života, no v hlavnom poradí je jednotkou internetová stránka Charloutte. Naprogramoval ju 17- ročný ruský študent.

New York Times ju vo februári nazvali surrealistickým svetom. Stránka umožňuje dvom vzdialeným ľuďom rozprávať sa cez počítač s použitím webovej kamery a mikrofónu. Na rozdiel od služieb typu Skype Chatroulette pári ľudí podľa náhody. Ak nevytvorí pár, ktorému to spolu sadne, skúša znova a znova.

Ľudí na Facebooku zaujímali podobné témy, ako všade inde. No rebríček predsa len ukázal, že Facebook je o inom než Google či Twitter.

Najviac zdieľaným výrazom bola výzva „napíš mi“.