Mafia II: Joe's Adventures - mafiáni sú späť

Zhodnotenie Mafie II nebola prechádzka ružovou záhradou, ale napriek všetkým svojím kladom nedosiahla kvalít svojho predchodcu.

21. dec 2010 o 16:30 Martin Hracho

Zhodnotenie Mafie II nebola prechádzka ružovou záhradou, ale napriek všetkým svojím kladom nedosiahla kvalít svojho predchodcu. V hre chýbali sľubované vedľajšie úlohy, no životnosť Mafie II malo predĺžiť sľubované DLC Jimmy's Vendetta, ktoré však neobsahovalo tú správnu mafiánsku atmosféru a z mafiánskeho dobrodružstva sa stal klon GTA bez príbehu. Celé to pôsobilo skôr ako násilne vytrhnutý obsah z pôvodnej hry. Take-Two po pár mesiacoch oznámilo, že má v pláne vydať najväčšie a zároveň posledné DLC s názvom Joe's Adventures, tak sa mu pozrieme na zúbok.

Tento prídavok sa odohráva v dobe, keď Vito Scaletta hnije v base. Hra začína v momente zatýkania Vita, a tak Joe okamžite volá Lucu Gurínovi a zisťuje, čo sa deje. Je jasné, že niekto musel hovoriť čo nemal, reč je o kradnutých lístkoch s benzínkami. Začiatok hry začína pekne zostra naháňačkou na vlakovom nádraží, kedy Joe prenasleduje dôležitú osobu. Všetko to má správnu atmosféru a hra pochopiteľne obsahuje nové cutscény a celé to do seba nádherne zapadá.

Hneď v prvých misiách zistíte, že rozloha Empire Bay sa zväčšila. Mapa obsahuje novú lokáciu – priehradu za mestom, ktorej trasa je napojená na Bruskiho šrotovisko. Jednoducho hra má pre vás pripravené jedno prekvapenie za druhým a hráč s úsmevom na tvári začne prikyvovať, že sa to naozaj podarilo, ale bohužiaľ po úžasnom začiatku sa to všetko začne kaziť. Príbeh hry sa posunie o 5 rokov neskôr, pretože kto už dohral pôvodnú hru tak vie, že vzťahy medzi Joeom a Clementeho rodinou neboli žiadny med. Joe sa vracia späť do mesta získať si späť svoju povesť, lenže vtom momente hra naberá štýl z predchádzajúceho DLC – arkádovú hrateľnosť, bodované misie za zásahy a na čas, čo by ani tak nevadilo, ale hra je odvtedy bez príbehu.

Kto očakával rozprávanie príbehu ako v pôvodnej hre, zostane veľmi sklamaný. Úvod hry je vlastne jedinou pasážou, kde je všetko filmovo prepracované a menších nudných cutscén sa už hráč dočká v samotnom závere hry. Na mape sú len potom označené ikony, ku ktorým stačí dobehnúť a prijať misiu s jednoduchým popisom bez štipky príbehovosti. Čo to má preboha znamenať? Joe plní úlohy pre známe osoby ako napr. Mike Bruski, Derek, či Giuseppeho. Čo je však na tom ešte horšie, všetko to smrdí tým, že to už malo byť v pôvodnej hre. O tom by sa dalo polemizovať, ale keby každá misia bola pokrytá nejakou cutscénou či humorným dialógom, tak nepoviem ani slovo. Naviac všetky misie pôsobia len ako vedľajšie úlohy a keď má Joe upozorniť neopatrných Giuseppeho zákazníkov, tak neprehne ani žiadny dialóg. Je nutné len stlačiť danú klávesu a daná osoba je varovaná. Tým to hasne. To bolo také zložité nahrať pár nových dialógov?

Väčšina misií pritom nenudí a prekvapujúco sú rôznorodé. Rozsiahlejšie úlohy, kedy sa potom príbeh posunie niekam dopredu, stoja naozaj za to, napr. krádež zbraní v prístavu spolu s Tony Ballsom, alebo útok na supermarket a vykradnutie jeho trezoru. Tieto misie hravo prekonávajú úlohy z Mafie II, ale opäť je tu otázka, prečo útok na supermarket nezačal nejakou príbehovou scénou a misia začína už okamžitou prestrelkov bez zaujímavého pozadia? Dokonca prídavok obsahuje aj misiu podobnú z minuloročného Gamesconu, kedy Vito potichu prepadol skladisko automobilov, čo bola vlastne nepovinná úloha. V DLC sa to objavilo v orezanej verzii. Joe totižto najprv strieľa a až potom sa pýta.

Ako vidíte s novým s DLC Joe's Adventures si neprižmurujem oko, ale toto niekto razantne odflákol, čo je škoda. Začiatok je podarený a správne mafiánsky Finálna prestrelka v verejnom dome (nový sprístupnený interiér) patrí medzi nezabudnuteľné momenty. Keď už som pri kladoch, tak nesmiem zabudnúť na pár humorných a skvelo nadabovaných hlášok Joea (hra je opäť kompletne v češtine), ktorý sa nebojí okomentovať rôznu situáciu, keď do niekoho vrazíte autom, alebo zrazíte chodca.

Záver: Oplatí sa to alebo nie? Joeove dobrodružstvá sú dostupné na Steame za 7,99€, za ktoré dostanete zaujímavé misie a zabavíte sa približne na 6 hodín, lenže najpodstatnejšia časť v podobe príbehu zostala nenaplnená a len horko ťažko sa niekedy vrátite k opätovnému hraniu. Získanie lepšieho skóre za splnenie misie, žiaľ, nie je to dostatočným motívom a vám sa opäť zrodí myšlienka, prečo to všetko nebolo už v pôvodnej hre... Ak by vedľajšie misie boli podávané príbehovým spôsobom, väčšina hráčov by vývojrárom odpustila. Snáď sa pokračovania Mafie dočkáme skôr než za 8 rokov, ale rukopis Daniela Vávru mi bude chýbať.