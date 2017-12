Urýchľovač bude hľadať bozón dlhšie

Vedci dúfajú, že sú na pokraji úspechu. Aj preto plánovanú odstávku posunú na rok 2012.

20. dec 2010 o 16:12 Matúš Krčmárik

ŽENEVA, BRATISLAVA. „Ak by sme teraz zastavili pokusy, na ktorých robí viac ako tritisíc vedcov, pre prepichnuté pneumatiky na autách by sme sa asi nedostali domov,“ povedal Sergio Bertolucci, riaditeľ CERN pre výskum.

Zdôvodnil tým, prečo uvažujú o odložení plánovanej odstávky urýchľovača častíc.

Pôvodne ho mali načas odstaviť na konci roka 2011, no pravdepodobne sa to udeje o rok neskôr. Vedci v Ženeve dúfajú, že už čoskoro by mohli objaviť Higgsov bozón, ktorý by mal vysvetliť niektoré nejasnosti v teoretických modeloch. Najmä to, ako a prečo telesá vôbec nadobúdajú hmotnosť.

Včera si však museli priznať neúspech. Ani po niekoľkých mesiacoch kolízií pri vysokej energii sa im v urýchľovači nepodarilo vytvoriť čo i len náznak čiernych dier.

O konečnom termíne odstávky urýchľovača dlhého 27 kilometrov sa rozhodne v januári. Odstávka spojená s údržbou by mala trvať asi 15 mesiacov.