Najlepšie v roku 2010: Bunky vidia nádor v organizme

Pomáhať ľuďom, ktorí trpia na zatiaľ nevyliečiteľné choroby a bunky, ktoré opravujú poškodené a opotrebované tkanivá. Taký bol rok 2010 vo vede podľa onkovirológa Čestmíra Altanera.

20. dec 2010 o 12:00 Čestmír Altaner / (ved)

Čo je podľa Vás najdôležitejším či najvýznamnejším objavom či zistením v roku 2010 vo svete?

Každý rok sa uverejní množstvo zaujímavých objavov vo vedných oblastiach, ako napr. nedávno publikovaná správa, že aj na Zemi existujú mikroorganizmy, ktoré na miesto fosforu vo svojich fyziologicky dôležitých molekulách, v genetickom materiáli využívajú arzén, prvok, o ktorom pre jeho vysokú toxicitu nikto nepredpokladal, že by mohol byť súčasťou živých organizmov.

Alebo objavy kvantových fyzikov na urýchľovači v Ženeve, ktoré sa snažia zistiť ako vznikol vesmír.

Ja mám však rád vedu, ktoré sa snaží pomôcť ľudom, ktorí trpia na nevyliečiteľné choroby. Preto sa budem vo svojich odpovediach držať jednej vednej bio-medicínskej oblasti, v ktorej pracujem a teda mam aj vďaka sústavnému štúdiu literatúry v nej prehľad.

V našom laboratóriu na Ústave experimentálnej onkológie SAV sa zaoberáme výskumom dospelých kmeňových buniek v snahe zistiť či takéto bunky sa dajú využiť na liečbu chorôb, ktoré nemajú doteraz účinnú liečbu (ide o regeneračnú terapiu).

V experimentálnej onkológii, v ktorej pracujem je snaha využiť tieto bunky po genetickej modifikácii na liečbu takých nádorov, ktoré odolávajú všetkým doteraz využívaným liečebným modalitám. Poďakovať preto musím aj Lige proti rakovine a Nadácii SPP, ktorí náš výskum finančne podporujú.

Pre mňa významným objavom v roku 2010 boli potvrdzujúce zistenia, že v našom tele máme dospelé kmeňové mezenchýmové bunky, ktoré sa nám starajú o opravy poškodených a opotrebovaných tkanív a že sa tieto bunky dajú izolovať, rozmnožiť a použiť na štúdie liečby tzv. civilizačných chorôb.

Mezenchýmové bunky. FOTO - ucsf.edu

Ich opravárenská činnosť sa dá aj využiť, lebo tieto bunky vidia nádor v organizme ako jeho poškodenie, a preto na miesto nádoru putujú. Nemajú však schopnosť opravovať patologické tkanivo - nádor a preto ich je potrebné geneticky modifikovať tak, aby niesli gén, ktorý umožní tvoriť cytostatikum v samotnom nádore.

Tieto poznatky sú výsledkom dlhoročných experimentov, ale považujem za významné to, že vo svete boli začaté prvé klinické štúdia liečby mozgového nádoru - glioblastomu geneticky modifikovanými kmeňovými bunkami. Glioblastom patri medzi mozgové nádory so zlou prognózou pre pacienta. Je to v každom prípade nová nádej pre pacientov s nevyliečiteľným nádorom mozgu.

Čo je takýmto objavom, zistením či posunom v roku 2010 na Slovensku?

Objav či zistenie vo vede je vtedy objavom keď je publikované vo vedeckom celosvetovom časopise. Ak si vedec myslí, že jeho výsledok je významný, snaží sa poznatok uverejniť v špičkovom časopise.

Ak teda chceme vedieť čo bolo zistené v oblasti biologických vied v roku 2010 stačí si zadať do svetovej databázy publikovaných prác napr. do databázy Medline vyhľadať články zo Slovenska.

V špičkových časopisoch ich bolo len niekoľko. Keď mám zostať v mojej vednej oblasti, t. j. vo výskume dospelých kmeňových bunkách ako nádejného prostriedku nových liečebných postupov v medicíne, môžem konštatovať, že aj na Slovensku výskum pokročil a prispel do tej pomyslenej svetovej mozaiky poznatkov kamienkami, ktoré tvoria túto mozaiku.

A že je teda nádej pre jeho rozvoj aj u nás. Je mi ľúto, že na Slovensku na rozdiel od Českej republiky nebolo vybudované Centrum pre výskum a využitie kmeňových buniek financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Čo môžeme vo vede očakávať od roku 2011?

Na celom svete sa začnú alebo budú pokračovať klinické štúdie využitia kmeňových buniek v liečbe niektorých tzv. civilizačných chorôb a niektorých nádorov, ktoré sa nedarí liečiť obvyklými prostriedkami. Myslím si, že je to začiatok novej éry v medicíne. Som optimista.

V roku 2011 sa aj na Slovensku vytvoria podmienky na prípravu klinicky použiteľných dospelých kmeňových buniek. Aj u nás sa začnú klinické štúdie v regeneračnej medicíne a v liečbe niektorých nádorov, ktoré sa nedarí liečiť štandardnými postupmi. Mnohí ťažko chorí pacienti dostanú tak novú nádej.