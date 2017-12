Saturn „obielil“ svoje mesiace

Ako vznikli Saturnove prstence, ako schudnúť, ale aj odpoveď vedcov na otázku, aký bol rok 2010. Posledný tohtoročný Týždeň vo vede.

19. dec 2010 o 9:38 Tomáš Prokopčák

Keď končí rok, je to dobrá príležitosť zastaviť sa a obzrieť naspäť. Oslovili sme preto niektorých slovenských vedcov, aby nám povedali, aká bola veda v roku 2010.

Odpovede na anketu niekedy viac, inokedy menej ovplyvnil obor, v ktorom oslovení pracujú. Výsledok je však jednoznačný: trikrát do týždňa si môžete prečítať, ako sa vede aj tento rok darilo. +Čítajte viac

Ešte predtým, než sa s rodinou stretneme pri sviatočnom stolom, sa však rozpútala aj debata o globálnom otepľovaní. Ako to už v tomto prípade býva, hrajú v nej väčšiu úlohu politika a emócie než fakty.

Dôvod však bol jednoduchý, týždeň predtým skončila v mexickom Cancúne klimatická konferencia a jej výsledok bol viac rozpačitý ako užitočný. Následne prišla informácia, že ľadové medvede to vplyvom klimatickej zmeny síce ešte nemajú úplne za sebou, ale nahnuté to majú poriadne.

Vedci však tvrdia, že keby sme v najbližších desiatich rokoch s emisiami skleníkových plynov niečo urobili, tento populárny arktický dravec by mohol prežiť. +Čítajte viac

Tiež sme sa konečne dozvedeli, ako vlastne vznikli Saturnove prstence. Dlho sa špekulovalo, že za tým bude nejaká ohromná vesmírna katastrofa, no nik presne nevedel, aká. Hypotéza, že veľká planéta roztrhala jeden zo svojich mesiacov, jednoducho nesúhlasila s faktami – v prstencoch je priveľa ľadu.

Americká astrofyzička však prišla s celkom zaujímavým vysvetlením, ktoré potvrdzuje aj jej počítačový model. Prstence nie sú zvyškami po jedinom mesiaci, ale hneď po niekoľkých.

Tie planéta stiahla na seba, „olúpala“, pričom ľadové vrstvy sa neskôr pospájali do nového telesa. To zase Saturn strhol na sebe a olúpal. Zvyškom takéhoto mesačného bielenia sú nádherné pásy v jeho okolí. +Čítajte viac

Poslednú správu by sme si asi mali nechať až na obdobie po sviatkoch, pretože vianočné koláče sú vianočné koláče. No ak sa po pár dňoch obžerstva rozhodnete urobiť niečo so svojou váhou, máme pre vás jeden tip: virtuálnu diétu.

Stačí si predstavovať, že niečo jete a zjete, pričom podľa vedcov oklamete mozog, ktorý si myslí, že ste naozaj jedli. Výsledkom je menšia chuť do jedla. Nuž, láska možno ide cez žalúdok, no chuť jesť očividne cez mozog. +Čítajte viac

Keďže tento Týždeň vo vede je posledným v roku 2010, prajeme vám krásne a pokojné sviatky. Najbližší Týždeň vo vede vyjde až na budúci rok.