Chcete schudnúť? Skúste virtuálnu diétu

Láska prechádza cez žalúdok a kalórie cez mozog. Preto skúste virtuálnu diétu.

18. dec 2010 o 0:00 Michal Ač

Najnovší vynález v oblasti racionálneho stravovania sa volá virtuálna diéta. Nemusíte rátať kalórie ani pátrať lupou po obsahu tuku a iných postmoderných zabijakoch na obaloch potravín. Pri tejto diéte stačí, ak máte aspoň trochu predstavivosti a trpezlivosti.

Predstavte si, že máte priateľa, ktorý prišiel na návštevu a doniesol bonboniéru. Sú v nej višne v čokoláde. Po jeho odchode zostali ležať v obývačke na stole. Samozrejme, dostali ste na ne chuť. Čo teraz?

Čokoláda v spálni

V spálni medzi uterákmi je ukrytých niekoľko čokolád na horšie časy. Normálne je vstať a ísť do spálne. Keď však chcete vyskúšať virtuálnu diétu, musíte zostať v obývačke a uspokojiť sa s bonboniérou od imaginárneho priateľa.

Predstavte si, ako ju otvárate, privoniavate k nej a ochutnávate prvý čokoládový bonbón. Na jazyku cítite lákavú zmes cukru, cherry a mladosti, keď ste niečo podobné ochutnali prvý raz. Potom si dáte ďalší kúsok. Pomaly jete jeden za druhým, až je bonboniéra prázdna.

Funguje to? V tom prípade už do spálne nemusíte. Akurát cítite, že po toľkých sladkostiach by to chcelo niečo kyslejšie. Napríklad jablko. Tie sú na balkóne, pripravené na Vianoce. Tam máte vstup povolený.

Najnovšie číslo amerického časopisu Science prináša dôkazy, že žalúdok skutočne možno takýmto spôsobom prekabátiť. Keď si ľudia predstavili, že jedia lentilky alebo kúsky syra, v realite pre nich potom stratili príťažlivosť. Ukázali to experimenty na americkej Carnegie Mellon University.

Osem kúskov a dosť?

Vedci si v prvej fáze najskôr overili starú skúsenosť, že samotná predstava príťažlivého jedla, napríklad čokolády, naozaj zvýši túžbu zjesť ho a môže vás donútiť doslova „slintať“.

Je to podobné, ako keď si narkoman predstaví drogu, fajčiar cigaretu alebo keď si v nejakom rýchlom občerstvení dáte prvý malý syrový chlebíček. Túžba zjesť ďalší je ešte vyššia ako na začiatku. Môže byť dokonca oveľa silnejšia ako vaše predsavzatie ísť dole s hmotnosťou.

„Až keď zjete ôsmy kúsok, vaša túžba pravdepodobne klesne,“ povedal Carey Morewedge z Carnegie Mellon, vedúci autor článku v Science.

V tomto momente si zrejme prestanete objednávať, lebo máte pocit, že už nijaké jedlo nechcete ani vidieť. Ako však opakovane ukázali vedci a kuchári pečúci sladké zákusky, nie je to pravda. Takže keď s plným žalúdkom opúšťate reštauráciu a po ceste k východu stretnete vozík so sladkosťami, ste schopní si ešte niečo objednať.

Chuť na jedlo sa objaví nielen potom, keď ho uvidíte, ale aj potom, čo naň pomyslíte. Mohlo by sa preto zdať, že ak nechcete priberať, treba potláčať svoje túžby.

Napríklad tak, že sa budete sústavne nútiť na jedlo nemyslieť. Nielenže to nefunguje, ale celkovo ide o zlú stratégiu. Ako ukázali C. Morewedge a jeho tímoví kolegovia Young Eun Huh a Joachim Vosgerau, správne je predstaviť si, že ste jedlo jednoducho zjedli.

Ako prekabátiť žalúdok

„Existuje veľa literatúry o tom, že čím viac myslíte na nejakú vec, tým viac po nej túžite,“ povedal C. Morewedge. „My sme však zistili, že ak si predstavíte konzumáciu nejakého jedla, značne to zníži vašu túžbu zjesť ho.“

Máte napríklad chuť na lentilky. Keď si ľudia pri pokuse predstavili, že zjedli tridsať virtuálnych lentiliek, ich žalúdok si potom pýtal oveľa menej naozajstných. Podobné to bolo aj so syrom. V skupine, kde si ľudia predstavili, že zjedli tri lentilky alebo kúsky syra, prípadne riešili mentálne úlohy z inej oblasti, sa ich chuť do ďalšieho jedla v realite neznížila.

Efekt virtuálnej diéty si vyžaduje veľa mentálneho jedla, a teda aj veľa trpezlivosti. Okrem toho je tento efekt špecifický pre každé jedlo: keď si ľudia predstavovali, že jedia čokoládu, vôbec to neovplyvnilo ich želanie dať si syr.

Keď je mozog silnejší

Vzťah mysli a žalúdka vedci ukázali v roku 1998 v pozoruhodnom experimente s dvoma mužmi. Tí mali ťažkú formu amnézie a nedokázali si zapamätať žiadnu udalosť dlhšie ako minútu. Tím vedcov na čele s Paulom Rozinom z Pennsylvánskej univerzity, ktorý niekoľko dní študoval ich stravovacie návyky, pre nich vymyslel obedový experiment.

Niekoľko minút po tom, čo každý z mužov zjedol svoj obed, priniesli im ďalšiu rovnakú porciu so slovami: „Tu je váš obed.“ Obaja muži ho opäť s chuťou zjedli. Po niekoľkých minútach dostali tretiu porciu. Opäť sa do nej bez odvrávania pustili.

Jeden z nich potom vstal od stola o oznámil, že sa pôjde prejsť a dá si nejaké dobré jedlo. Keď sa opýtali, čo plánuje jesť, povedal, že teľacie s parmezánom, teda presne to isté, čo už dvakrát mal.

Keď vedci skúšali tú istú fintu v kontrolnej skupine ľudí bez poškodenej pamäti, všetci druhú porciu odmietli. Na rozdiel od mužov s amnéziou sa po prvom jedle cítili menej hladní, no tento pocit zjavne neprišiel z ich žalúdkov.

„Pre začiatok a ukončenie jedla majú hlavný význam nefyziologické faktory,“ napísali vtedy Rozin a jeho kolegovia. „Výsledky naznačujú, že jedným z hlavných faktorov je zapamätanie si predchádzajúceho jedla.“

Bude to fungovať?

Nové experimenty ukázali, že nielen spomienka na skutočné, ale dokonca aj na imaginárne jedlo ovplyvní rozhodnutie človeka, čo bude jesť. Rozin povedal, že výsledky z Carnegie Mellon naňho urobili veľký dojem. Leonard Epstein, psychológ zo Štátnej univerzity v Buffale, tu vidí možnosti na ďalší výskum, ktorý by ukázal účinnosť virtuálnej diéty.

„Bude možné výsledky po nejakom čase zopakovať? Funguje to u každého vrátane obéznych ľudí? Platí to pre všetky jedlá alebo iba pre ľahké?“ pýta sa Epstein.

Dr. Morewedge súhlasí, že je príliš skoro odhadovať, akú životnosť bude tento efekt mať alebo či ovplyvní viacero rôznych závislostí. Chce napríklad skúmať, čo sa stane, ak si ľudia budú predstavovať, že fajčia cigaretu.

V každom prípade však virtuálna diéta stojí aspoň za pokus. Ak máte doma vrecúško čipsov a vrecúško mrkvy, môžete skúsiť v mysli najskôr skonzumovať čipsy, aby ste dostali chuť na mrkvu.

Ak to zafunguje, môžete skúšať šťastie pri iných jedlách či závislostiach. Príliš radi nakupujete? Predstavte si, že kľučkujete v prepchatom supermarkete medzi stovkami ľudí a pozeráte regál za regálom.

Najskôr hľadáte akciový tovar, ktorý je už dávno vypredaný, a potom stojíte pri pokladni s náručou plnou zbytočností, ktoré ste predtým vôbec nechceli. Hráte ruletu? Predstavte si, že guľôčka padá sústavne do iných čísel, než by ste chceli vy.

Zbožňujete televízne seriály? Predstavte si, že pozeráte tristodielny seriál, v ktorom tvorcovia dávno stratili niť a už vás nevedú nikam, iba ak za nos; nemohlo by vás to odradiť trebárs od pozerania Paneláka?

Hlavný zdroj: The New York Times