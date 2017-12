Málo miesta? Obvešajte monitor!

Ak vám je aj ten najväčší pracovný stôl príliš tesný a nemáte kam odkladať veci, možno vám firma Thanko pomôže vyrobiť ten najväčší neporiadok na svete.

17. dec 2010 o 11:15 Milan Gigel

Do svojej ponuky zaradila stojan, ktorým možno rám LCD displeja premeniť na úložný priestor. Okrem USB rozbočovača vás vybaví novou poličkou pre mobilnú elektroniku, trojicou výklopných boxov a držiakom na dokumenty.

A ak by vám aj to bolo málo, možno by ste mali zo stropu spustiť niekoľko povrazov s hákmi, na ktoré budete vešať to, čo neustále padá z pracovnej dosky na zem.

Alebo prišiel ten správny čas na upratovanie? Ako vyzerá váš pracovný stôl? Odfotografujte ho, potiahnite fotku do prehliadča s otvorenou stránkou http://min.us a podeľte sa o radosť odkazom v diskusii pod článkom.