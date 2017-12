Nebudete veriť: ropný zlom

Svet bude mať problém s nedostatkom ropy. Nestačí povedať, že tomu neveríme, lepšie je pripraviť sa. A ak sa tento scenár naplní, tak medzi najviac zasiahnutými odvetviami bude aj automobilová výroba, ktorá je kľúčová pre Slovensko.

16. dec 2010 o 22:00 Juraj Mesík

K napísaniu tohto článku ma priviedol rozhovor s mladým vysokopostaveným úradníkom súčasnej vlády. Predmet našej konverzácie súvisel s ropným zlomom, takže som sa ho spýtal, či pozná tento termín. Odpoveď bola, že nie. Keď som mu povedal, o čo ide, povedal „tomu ja neverím". A bolo. Pripravte sa, že ani vy nebudete veriť - najmä keď domyslíte jeho dôsledky.

Ropa je neobnoviteľný zdroj. Logický záver je, že raz bude všetka dostupná ropa vyčerpaná. Oponenti tvrdia, že na svete jej stále zostávajú veľké zásoby. Ekonomicky dôležitejšie však je, koľko ropy dokáže ľudstvo vyťažiť a dostať na trh a za akú cenu.

Ropným zlomom sa označuje obdobie, keď už nie sme schopní zvyšovať ťažbu, pretože ľahko dostupné ložiská sme už vyčerpali. Po ňom nás čaká cesta z kopca - pokles dodávok ropy a rast jej cien.

Kde nič nie je, tam sa nedá ťažiť

Ropný zlom nastal v USA v roku 1970. Odvtedy americká produkcia klesla na polovicu, a to aj napriek drahej ťažbe na Aljaške a v Mexickom zálive. V Rusku vyvrcholila ťažba v roku 1987, tesne pred zrútením ZSSR. V západnej Európe v roku 2001, v Mexiku v roku 2004 a v globálnom meradle v tom istom roku.

Od roku 2004 sa svetová produkcia všetkých tekutých palív drží na 85 miliónoch barelov denne. Stagnuje, hoci v roku 2004 bola cena ropy okolo 30 dolárov za barel a dnes je 80 až 90. Cena stúpla trojnásobne, ale ponuka ani o chlp. Prečo? Odpoveď je jednoduchá - viac ropy nie sú ropné spoločnosti schopné dodať na trhy.

Pristavme sa pri ložiskách ropy v Severnom mori. Produkcia tam dosiahla vrchol v 90. rokoch, šesť rokov stagnovala a od roku 2001 klesá. Počas desiatich rokov klesla o 40 percent aj napriek tomu, že BP, Shell či nórsky Statoil disponujú najmodernejšími technológiami a obrovským kapitálom.

Čo platilo pre Severné more, platí aj pre arabské polia. Tie jediné ešte neprekročili svoj zlom a držia globálnu ťažbu už šesť rokov na rovnakej úrovni.

Môže sa ťažba presunúť inam? Zlomok. Ťažiť možno len v objavených ložiskách a v každej dekáde od šesťdesiatych rokov ich je objavených menej: v prvej dekáde 21. storočia geológovia objavili už len menej ako 15 percent objemu ložísk pred 40 - 50 rokmi.

Môžeme ropu nahradiť? Len v obmedzenom rozsahu a za vyššiu cenu - názorne to ilustrujú elektromobily. Problémom nie je technológia, ale cena a (ne)dostupnosť pre masy. Auto nie je 150­ gramový mobil - aj tomu trvala penetrácia na trhy 20 rokov.

Budúcnosť podľa Bundeswehru

Zakladateľ konglomerátu Virgin Richard Branson nedávno konštatoval: „Ropná kríza tu bude do roku 2015 a bude horšia ako finančná". Čerstvá štúdia Bundeswehru načrtáva možný vývoj po ropnom zlome takto: „Investície budú klesať a dlhová služba bude neúnosná, čo povedie ku krachu finančných trhov...

To by následne viedlo ku kolapsu ekonomík, masovej nezamestnanosti, bankrotom štátov, rozpadu infraštruktúr a nakoniec k hladu a úplnému systémovému zrúteniu." Štúdia pre americkú armádu konštatuje, že do roku 2015 môže produkcia ropy klesnúť o desať miliónov barelov denne.

Nie je ťažké domyslieť si, že prvé zasiahnuté odvetvia budú výroba automobilov - kľúčové odvetvie u nás - aj cestná doprava. Vláde zostáva na adaptáciu na svet drahej ropy, chronickej recesie a nezamestnanosti najviac pár rokov.

Namiesto masívneho programu zatepľovania domov a bytov alebo elektrifikácie železníc sa však v blaženej nevedomosti chystá míňať naše dane aj eurofondy (vzor „z cudzieho krv netečie"?) na nepotrebné tunely a predražené diaľnice. Žiadalo by sa zvolať „Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia!" Až na to, že nevedieť smú len ľudia bez zodpovednosti. Od Ivety Radičovej, ba aj jej vlády, človek stále očakáva viac.

(Autor je publicista)