Ľadové medvede môžeme zachrániť

Symbol Arktídy má šancu. Museli by sme však zastaviť nárast emisií skleníkových plynov.

17. dec 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keď sú maličké, so to roztomilé huňaté guče. No keď vyrastú, premenia sa na jedného z najnebezpečnejších dravcov na severe našej planéty. Okrem toho sa však ľadové medvede stali jedným zo symbolov globálneho otepľovalnia.

Dôvod je jednoduchý: roztápajúce sa arktické ľadovce môžu spôsobiť, že tento druh vyhynie. Niektorí vedci dokonca predpokladali, že pre tieto medvede už bol osud spečatený a v ich prípade nastal bod zlomu.

Ľad by sa spamätal

Výskum však naznačuje, že ešte nemusí byť neskoro. Medvede podľa štúdie zverejnenej v magazíne Nature majú ešte desať rokov.

Vedci pod vedením Stevena Amstrupa skúmali, čo sa stane, keby emisie skleníkových plynov rástli až do konca storočia a aký vplyv by to malo na ľadových medveďov.

Podľa magazínu New Scientist zistili, že v dvadsiatych rokoch by došlo k radikálnemu kolapsu ľadovcovej pokrývky v Arktíde.

Počas leta by sa v oblasti nevyskytoval žiadny ľad, čo by do polovice tohto storočia zabilo asi dve tretiny zo súčasného počtu asi 20-tisíc zvierat. Ak by sa však rast emisií zastavil v roku 2020, ľad by sa síce topil, no po tomto roku by sa začala jeho pokrývka spamätávať.

„Zistili sme, že úbytok ľadu by pokračoval, no podstatná časť by sa aj obnovila a ľad by sa udržal až do konca storočia,“ povedal podľa BBC Amstrup.

Realita je zložitejšia

Viacerí odborníci vrátane Amstrupa si dosiaľ mysleli, že bod zlomu pre Arktídu nastal už v roku 2007. V minulosti preto odhadovali, že väčšina ľadových medveďov vymrie už o štyridsať rokov.

„Tvrdenie, že ak sa nárast svetovej teploty podarí udržať do hodnoty o 1,25 stupňa, ľadové medvede prežijú, je povzbudzujúce,“ komentoval výsledky Ted Maksym z Britského antarktického prieskumu.

„Lenže pri súčasných trendoch je nepravdepodobné, že sa to podarí dodržať.“

Niektorí vedci navyše upozorňujú, že matematické modely sú síce dôležité, no realita býva zvyčajne komplikovanejšia. A vždy sa môže stať niečo, s čím vedci nepočítali.