Založil Facebook a ovládol internet

Zuckerberg je iný ako vo filme Sociálna sieť. Je otvorenejší a skromný, tvrdí americký časopis. Vidí ho ako osobnosť roka 2010.

15. dec 2010 o 14:39 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Sú aj lepší programátori ako on. No nikto z nich natoľko nezachytil ľudskú psychiku. Preto sa stal Mark Zuckerberg, tvorca Facebooku, osobnosťou roka 2010 podľa amerického magazínu TIME.

Nejde o hrdinu roka

Zuckerberga magazín ocenil za to, že „spojil pol miliardy ľudí a zmapoval vzťahy medzi nimi, že vytvoril nový systém šírenia informácií a za to, že zmenil spôsob života“, napísal magazín.

Mark Zuckerberg (26) už na strednej škole vytvoril program Synopse, ktorý chcel kúpiť Microsoft,

na Harvarde študoval programovanie a psychológiu,

Facebook spustil 4. februára 2004, najprv len na Harvarde, neskôr ho sprístupnil aj mimo školy a mimo USA,

jeho majetok má podľa Forbesu hodnotu 6,9 miliardy dolárov.

Časopis vo svojom článku súvisiacom s ocenením nezabudol pripomenúť, že pri ňom nejde o velebenie víťaza, ale o uznanie jeho vplyvu na svetové dianie. V minulosti ho napríklad dostal aj Adolf Hitler, či Jozef Stalin.

Ani Zuckerberg nie je vo verejnosti považovaný za jednoznačne kladného hrdinu. Mnohí mu vyčítajú, že Facebook odhaľuje až príliš veľa, že oberá ľudí o súkromie.

Má za sebou aj niekoľko súdnych sporov o autorstvo nápadu, ktoré sa stali námetom pre film Sociálna sieť. A Zuckerberg tam neobišiel dobre.

Ani arogantný, ani na peniaze

Lev Grossman z TIME však tvrdí, že režisér David Fincher zobrazil šéfa Facebooku úplne iného, aký je v skutočnosti. Zuckerberg podľa neho nechce na seba pútať pozornosť, nie je arogantný a už vôbec sa nebráni spoločnosti. Nejde mu ani o peniaze.

Ešte na strednej škole odmietol predať svoj program za milión dolárov, zverejnil ho bezplatne. Neskôr odmietol predať Facebook aj vtedy, keď mu Yahoo zaň núkal miliardu dolárov.

Oplatilo sa. Zuckerbergov majetok má podľa Forbesu hodnotu takmer sedem miliárd dolárov. A to aj napriek tomu, že stále hľadá efektívny spôsob, ako úspech Facebooku speňažiť.

Prečo práve my?

Aj keď sám hovorí, že „pri riadení spoločnosti som spravil asi všetky chyby, aké sa dajú“, Facebooku sa vzdať nemieni. Vstupom na burzu by pritom mohol zarobiť veľké peniaze, no zároveň by mohol prísť aj o kontrolu nad firmou.

„Najbláznivejšie na tom celom je, že na univerzite sme s kamarátmi fantazírovali o svete, aký máme teraz. Hovorili sme si, prečo by sme práve my mali byť tí najpovolanejší na to, aby sme to spravili,“ povedal pre TIME. „Ukázalo sa, že iní ľudia sa o to asi nezaujímali tak veľmi, ako my,“ dodal.

Prečo má väčší vplyv ako WikiLeaks Pôvodne malý portál pre študentov Harvardu zmenil podobu internetu. 1. Spojil svet

Ak by bol Facebook štátom, viac občanov by mala len India a Čína. Facebook sa blíži k hranici šesťsto miliónov užívateľov, denne ich pribudne asi 700­tisíc. Už teraz ide o dvanástinu svetovej populácie, Facebook má už 75 jazykových mutácií a viac návštevníkov ako Google 2. Zmenil internet

Ešte pred pár rokmi bol internet miestom, kde nezáležalo na pohlaví, veku, či výzore. Každý si mohol vytvoriť profil, aký chce. Už to celkom neplatí. Väčšina užívateľov vystupuje na Facebooku pod vlastným menom, s vlastnou fotografiou. Vzťahy ľudí sa stávajú verejnými, rovnako ako každodenné činnosti. 3. Zarábajú aj iní

Samotný Facebook zarába najviac na predaji personalizovaných reklám. No veľké zárobky majú aj firmy, ktoré Facebook využívajú. Napríklad Zynga, najväčšia súčasná firma vyrábajúca počítačové hry. Vznikla len pred štyrmi rokmi, no už teraz má hodnotu 5,4 miliardy dolárov, viac ako herný gigant Electronic Arts. Zynga vytvára z programátorského hľadiska triviálne hry, no šíri ich na Facebooku. Len na Farmville si svoj statok buduje 54 miliónov ľudí. 4. Presahuje seba

Facebook už nie je len na Facebooku. Tlačidlo „Like“ preberajú aj iné portály a napríklad pri čítaní článku na sme.sk vidíte, ktorým vašim priateľom sa páčil. 5. Najväčší fotoalbum

Keď v roku 2005 Facebook spojazdnil zverejňovanie fotografií, bol v tomto ohľade jednou z najhorších stránok vtedajšieho internetu. Fotografie boli malé, nedali sa vytvárať priečinky. Facebook však mal niečo, čo Flickr, či Picasa nie – ľudí, ktorí si mohli na záberoch označiť priateľov. Teraz Facebook skladuje asi 15 miliárd fotografií, denne ich pribudne zhruba sto miliónov.

Ostatní finalisti Julian Assange

O zakladateľovi WikiLeaks sa hovorilo ako o favoritovi na ocenenie Osobnosť roka 2010. Jednoznačne zvíťazil aj v hlasovaní čitateľov TIME. Aj keď ocenenie nedostal, je nesporné, že patrí medzi tých, ktorí v tomto roku najviac polarizovali verejnosť. Zverejnením tajných informácií si pohneval americkú vládu, ale aj spolupracovníkov. Hovoria, že ľuďom, ktorí spolupracovali s Američanmi, teraz hrozí smrť. Zverejnenie depeší navyše zrejme zmení diplomaciu. Analytici sa zhodujú, že diplomati budú teraz oveľa menej otvorení. Assange plní noviny aj ako osoba. Záhadné obvinenie zo znásilnenia vo Švédsku a väznenie v Británii vyvolávajú konšpiračné teórie, že za jeho stíhaním sú Američania. Hnutie Tea Party

Vzniklo po zvolení Baracka Obamu za amerického prezidenta. Kritizuje demokratov aj republikánov, najmä za zadlžovanie. Úspech dosiahlo vo voľbách do Kongresu, mohlo by ovplyvniť aj voľbu prezidenta v roku 2012. Čilskí baníci

Viac ako dvojmesačný príbeh 33 baníkov, ktorí uviazli 700 metrov pod zemou, sledoval celý svet. Išlo o zrejme najpozitívnejší príbeh roka. Baníci pod zemou prežili najmä vďaka tomu, že si medzi sebou jasne rozdelili úlohy. Po objavení sa z nich stali mediálne celebrity. Médiá informovali o každom pokroku v záchranných akciách, ale aj o dianí pod zemou. Ľudia tak sledovali, ako baníci hovoria s rodinami, či pozerajú futbal. Celebrity z baníkov boli aj po tom, ako sa dostali na povrch. Osobne ich vítal prezident Sebastian Piňera, spoločne si išli pozrieť zápas futbalistov Manchestru United, jeden z nich bol hviezdou newyorského maratónu. Hollywood už pripravuje o baníkoch celovečerný film. Hamíd Karzaj

Američania presúvajú pozornosť z Iraku na Afganistan a s ním aj na prezidenta Karzaja. Podľa niektorých je skorumpovaný a neschopný, podľa iných majster v hľadaní rovnováhy medzi spojencami a domácimi.