Internet pod stromček? Preverte si dostupnosť

Optické siete dokážu do domácností priniesť nielen internet, ale aj káblovku a hlasové služby. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že cenovo zvýhodnená kombinácia viacerých služieb nemusí byť skutočnou úsporou.

Aj keď pre mnohých je internet v domácnosti niekoľkoročnou samozrejmosťou, stále sa nájde veľa záujemcov ktorí sa rozhodujú pre inštaláciu novej prípojky, alebo chcú zmeniť svojho súčasného poskytovateľa internetu.

Podobne, ako je to pri ostatných telekomunikačných službách, pri výbere sa všetko odvíja od pokrytia infraštruktúrou. Kým cenovo najdostupnejší internet pochádza vždy od lokálnych poskytovateľov, najdrahšie riešenia sú nezávislé od miesta, kde bývate. Hoci aj cez satelit.

Ešte pred niekoľkými rokmi boli pripojenia od lokálnych poskytovateľov nespoľahlivé a pomalé. Dnes je situácia iná. Ceny technológií klesli, nazbieral sa dostatok skúseností a kvalita služieb ponúkaných na lokálnej úrovni je čoraz vyššia.

Najčastejšie sa možno stretnúť s bezdrôtovou WiFi technológiou, výnimkou však nie sú ani metalické sieťové rozvody. Mesačný poplatok za dátovo neobmedzené pripojenie sa začína pod hranicou deviatich eur mesačne.

Ak si môžete vyskúšať na vlastnej koži kvalitu služieb u susedov, máte šancu získať za málo peňazí slušné pripojenie. Pri domácom používaní príležitostný výpadok nezaváži.

Pokrytie ADSL internetom siaha aj na redšie osídlený vidiek. Skutočnú dostupnosť však preverí až technik telekomunikačnej spoločnosti. Vtedy sa môže objaviť nečakané sklamanie. Kým horný koniec obce je bezproblémový, dolný môže byť bez kvalitného spojenia.

Aj napriek tomu ide o jeden z najpopulárnejších spôsobov pripojenia. Ceny dátovo neobmedzených pripojení sa odpichujú od 13-eurovej priemernej mesačnej platby.

Niektorí operátori sa snažia nalákať na zníženú mesačnú platbu v prvých mesiacoch používania, a tak sa 9-eurový mesačný paušál môže po pol roku zmeniť na 20-eurový.

Operátori v mestách budujú optické siete, ktorými do domácností dokážu priviesť nielen internet, ale aj káblovku a hlasové služby. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že cenovo zvýhodnená kombinácia viacerých služieb nemusí byť skutočnou úsporou.

Ani najlacnejší prevádzkovateľ káblovky nie je v dvojročnom meradle lacnejší ako kúpa satelitného set-top boxu s kartou CSLink či SkyLink.

Priemerná mesačná platba pri programoch bez dátového obmedzenia sa začína na hranici 13 eur.

Mobilní operátori ponúkajú niekoľko spôsobov pripojenia a dátových programov, v ktorých odlišujú dva druhy zákazníkov.

Tí prví hľadajú internet do mobilu a môžu počítať s mesačnou platbou od šiestich eur nahor. Ostatní využívajú rýchlu sieť operátora na kompenzáciu chýbajúcej infraštruktúry v mieste, kde pôsobia alebo vyžadujú pružný internet na cestách.

Priemerný mesačný paušál je nad hranicou 16 eur a spotrebiteľ by mal mať dokonalý prehľad o tom, aké je pokrytie služby a akú kvalitu dosahuje v lokalitách, kde chce internet využívať.

Tam, kde zlyhávajú iné druhy pripojenia, prichádza do úvahy satelitná technika. Počítať treba však s vysokou vstupnou investíciou približne 450 eur za zariadenie, ktoré zaistí obojsmerné spojenie s družicou. Obmedzené sú aj prenosové rýchlosti.

Mesačný paušál za pripojenie 256/64 kbps bez dátového limitu je 23 eur, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s ADSL pri štvrtinovej rýchlosti.

Karta a box šetria peniaze

Ak chcete platiť menej, zvážte set-top box s prístupovou kartou. Budete však potrebovať peniaze na prvotnú investíciu.

Pri objednávke internetu spolu s káblovkou možno na optike ušetriť. Kým napríklad za Optik 2 a TV Klasik od T-Comu by ste počas 24-mesiacov viazanosti zvlášť zaplatili 8,99 plus 7,99 eura mesačne v prvom polroku a 17,99 plus 13,99 eura neskôr, pri kombinovanej objednávke by ste ušetrili mesačne dve eurá po obdobie 24 mesiacov.

Takáto ponuka je lákavá. Za dva roky zaplatíte za televíziu namiesto 299,76 eura iba 251,76. To je 16-percentná úspora.

Existujú však lacnejšie alternatívy. Za 180 eur kúpite satelitný set-top box s prístupovou kartou CSLink, ktorý vám umožní bez mesačných poplatkov sledovať 23 kanálov po celé obdobie platnosti karty plus množstvo voľne vysielaných v cudzích jazykoch. To znamená do momentu, keď sa satelitní prevádzkovatelia rozhodnú siahnuť po inej technológii.