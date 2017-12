Vzdušné sily zablokovali prístup na stránky s materiálmi z WikiLeaks

Americké vojenské letectvo zablokovalo prístup počítačom svojej siete na webové stránky denníkov The New York Times, The Guardian a najmenej 23 ďalších stránok.

14. dec 2010 o 23:56 TASR

Písmo: A - | A + 49 0 WASHINGTON. Americké vojenské letectvo zablokovalo prístup počítačom svojej siete na webové stránky denníkov The New York Times, The Guardian a najmenej 23 ďalších stránok, na ktorých sa nachádzajú dokumenty z portálu WikiLeaks. Informovala o tom hovorkyňa Toni Tonesová. Ako upresnila, veliteľstvo vzdušných síl USA zablokovalo najmenej 25 webových stránok, ktoré zverejnili uniknuté dokumenty z kontroverznej stránky WikiLeaks. Vzdušné sily USA "bežne bokujú prístup zo svojej siete na webové stránky s obsahom nevhodného materiálu alebo škodlivého softwéru, a toto zahŕňa aj akékoľvek webové stránky, na ktorých sa nachádzajú materiály zverejnené WikiLeaks," upresnila hovorkyňa. Stránka WikiLeaks zverejnila približne 250.000 dôverných amerických diplomatických depeší, čím vyvolala najmä hnev USA. Zdroj: Reuters