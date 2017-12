Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude možné aj elektronicky

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční na celom území Slovenska k 21. máju budúceho roka, bude po prvýkrát aj elektronicky.

13. dec 2010 o 13:35 SITA

BRATISLAVA.

Každý občan sa bude môcť rozhodnúť, či uprednostní klasické sčítacie formuláre alebo údaje o obyvateľovi, byte a dome vyplní v elektronickej forme prostredníctvom internetu.

Štatistický úrad sa pre možnosť elektronického sčítania rozhodol na základe poznatkov európskych štatistikov, ktorí odporúčajú zaviesť elektronické sčítanie pre zvýšenie kvality získaných dát.

"Viaceré krajiny uvádzali v minulosti problémy so sčítaním mladých ľudí, so sčítaním niektorých sociálno-ekonomických zoskupení populácie, prípadne so sčítaním osôb bývajúcich v priestoroch, kde je prístup zakázaný. Predpokladáme, že vyplnenie tlačiva prostredníctvom internetu by mohlo viac vyhovovať aj niektorým zdravotne postihnutým osobám," povedala predsedníčka úradu Ľudmila Benkovičová.

Koľko ľudí túto možnosť využije, dnes úrad nevie odhadnúť, keďže ide o akciu takého rozsahu na Slovensku po prvýkrát.

"Čas sčítania stanoví vláda. Na základe nášho odporúčania by čas sčítania mal byť od 13. mája do 6. júna," povedala generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie Ľudmila Ivančíková.

Obyvatelia, ktorí sa rozhodnú sčítanie urobiť elektronicky, budú mať čas na sčítanie kratší, a to od 21. mája do 29. mája.

"Je to preto, aby si sčítací komisár mohol skontrolovať, či všetci občania, ktorí uviedli, že sa sčítajú elektronicky, tak aj urobili," vysvetlila Ivančíková. Ak by to v tom termíne neurobili, sčítací komisár navštívi ich domácnosť a sčítanie prebehne klasicky, teda prostredníctvom sčítacích formulárov.

Podľa zákona je poskytnúť údaje na potreby sčítania povinný každý obyvateľ okrem cudzinca používajúceho diplomatické výsady a imunitu.

Cudzinci, ktorí majú na Slovensku kratší pobyt ako 90 dní poskytnú len obmedzené údaje.

Povinnosť poskytnúť údaje sa vzťahuje aj na vlastníkov, správcov alebo nájomcov domov za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania na vlastníkov, správcov, alebo nájomcov bytu alebo podnájomníkov bytov pri sčítaní bytov.

Budúcoročné sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude stáť približne 30,6 milióna eur, čo na jedného obyvateľa vychádza 5,64 eura. Najviac peňazí pôjde na odmeny a mzdy sčítacích komisárov.

Podľa Benkovičovej je to jedno z najlacnejších sčítaní v Európe, pretože v tejto sume sú zahrnuté všetky štátne organizácie, ktoré sa na sčítaní podieľajú spolu až sedem rokov.

Počet sčítacích komisárov, ktorí budú navštevovať domácnosti, dnes úrad ešte nepozná, pretože ich počet bude závisieť od sčítacích obvodov, ktoré vytvoria obvodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov alebo k rozlohe obce.

Jeden sčítací obvod bude tvoriť približne 100 až 120 bytových domácností. Na jedného sčítacieho komisára tak pripadne približne 350 až 500 obyvateľov. V domácnostiach, ktoré komisára požiadajú o pomoc, im pri vypĺňaní formulárov pomôže. Benkovičová však upozornila, že systém je nastavený tak, že ide o sebasčítanie obyvateľov.

Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom proti zneužitiu a slúžia len na štatistické účely. Obyvatelia nebudú nikde vypisovať svoje meno, priezvisko ani rodné číslo.

Prvé výsledky úrad zverejní na jeseň 2011, ďalšie bude pridávať postupne. Komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.

Tri sčítacie formuláre obsahujú spolu 52 otázok. V časti údaje o obyvateľovi pribudli otázky o obvyklom mieste bydliska, najčastejšie používanom jazyku doma a na verejnosti, počítačových znalostiach. V časti údaje o byte bude nová otázka o klimatizácii a v časti o dome bude ŠÚ SR zisťovať údaje o tepelnej izolácii domu a období rekonštrukcie.