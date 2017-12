Rekordná predajnosť PC hry World of Warcraft: Cataclysm

14. dec 2010 o 19:15 Ján Kordoš

Za prvých 24 hodín predaja sa Cataclysm predával ešte lepšie ako druhý datadisk Wrath of the Lich King. Ten si zakúpilo v novembri 2008 2,8 milióna hráčov, zatiaľ čo Cataclysm si do košíku v prvý deň (7. december 2010) hodilo 3,3 milióna hráčov. Keďže fantasy MMORPG World of Warcraft má 12 miliónov registrovaných hráčov, z čoho väčšina je stále aktívna, dá sa očakávať, že boom okolo hry neutíchne ani v najbližších dňoch.

Datadisk Cataclysm zmenil pôvodný svet, rozšíril maximálne dosiahnuteľnú úroveň na level 85, dve nové rasy, za hrsť nových zón a dungeonov a zmenou prešli i talentové stromy jednotlivých charakterov.

Blizzard sa momentálne sústredí na dokončenie akčného RPG Diablo III (možno už budúci rok, ale úprimne, kto z vás tomu verí?) a druhej časti StarCraftu 2. Prvá časť Wings of Liberty si za prvý deň predaja našla milión nových majiteľov.

Zdroj: Shacknews