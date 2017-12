Good Old Games rozdáva herné klasiky so špeciálnymi zľavami

15. dec 2010 o 7:40 Ján Kordoš

Prednedávnom sa nečakane zavreli brány tohto digitálneho obchodu. Chvalabohu len na niekoľko dní. CD Projekt, ktorý túto službu prevádzkuje, chcel len "tak trochu inak" promovať prechod z betaverzie serveru do ostrého štartu. Podarilo sa. Správa o uzavretí GOG zaujala mnohé médiá a následné "znovuotvorenie" neuniklo takmer žiadnym hráčom.

Tentoraz prichádza Good Old Games so špeciálnou vianočnou zľavou - každú hru z celkového počtu 290 PC titulov nájdete zlacnenú o 30 až 50%! Ak ste teda doposiaľ Good Old Games prechádzali s tým, že by to chcelo ešte trochu zlacniť, máte neskutočnú príležitosť zaobstarať si herné klasiky ako Planescape: Torment, Duke Nukem 3D: Atomic Edition, Outcast, The Longest Journey, Baldur's Gate: The Original Saga, Sanitarium, Heroes of Might and Magic 3 Complete, Blood, Beyond Good and Evil a mnohé ďalšie za smiešnu sumu.

Akcia platí do 3. januára. A len tak mimochodom, pokým si chcete najprv GOG vyskúšať, vynikajúca scrollujúca arkáda Tyrian 2000 je prístupná zdarma!

Zdroj:GOG