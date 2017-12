Do Vianoc slovenský iPad nebude

Oficiálny predaj tabletov iPad spustí Apple na Slovensku najskôr v januári.

15. dec 2010 o 0:00 Peter Filin

BRATISLAVA. Osem mesiacov po spustení predaja tabletov iPad v Amerike Apple stále neoznámil kedy ich oficiálne uvedie do slovenskej obchodnej siete.

No fanúšikov zariadenia, ktoré sa stalo najrýchlejšie predávanou technológiou v histórii, to neodrádza od kúpy. Ibaže si musia vystačiť s verziami, ktoré nie sú oficiálnymi tabletmi pre slovenský trh.

Tablety, ktoré sa predávajú na predvianočnom trhu najčastejšie, sú českými verziami iPadu. Tam začal Apple predávať svoje tablety už v druhej polovici novembra. Na Slovensku by sa mal oficiálne dostať do predaja v budúcom roku. Hovorí sa o februári, prípadne marci.

Záujemcovia majú napriek tomu viac možností, ako prístroj kúpiť ešte do Vianoc. Niektorú zo šiestich verzií tabletu predávajú okrem autorizovaných predajní Apple na Slovensku aj reťazce s elektronikou Datart a Nay.

Predajcovia, ktorých sme oslovili, hovoria o 'šedom' predaji tabletov, ktoré sú na našom trhu neoficiálne. Apple tento stav toleruje a nevyvíja proti nemu žiadne kroky.

iPady nie sú iPhony

Mobilní operátori, ktorí majú dobré skúsenosti s predajom telefónov iPhone od toho istého výrobcu, nateraz iba môžu sledovať, ako dopyt po tabletoch uspokojuje niekto iný.

„Máme záujem o predaj tabletov Apple. O uvedení iPadu na náš trh rozhoduje priamo spoločnosť Apple,“ povedal hovorca T–Mobilu Andrej Gargulák. Záujem o predaj iPadov má aj Orange, no je rovnako závislý od oficiálneho spustenia predaja.

Ceny iPadov v predajniach Apple iPad 16GB - 499 eur

iPad 32GB - 599 eur

iPad 64GB - 699 eur

iPad 3G 16 GB - 599 eur

iPad 3G 32 GB - 699 eur

iPad 3G 64 GB - 799 eur

Slovenská verzia iPadu by sa od českej, prípadne anglickej mala odlišovať len v tom, že prednastaveným jazykom je v ňom slovenčina.

Znamená to, že aj keď si človek kúpi iPad s českým menu, do slovenčiny si ho prepne, podobne, ako to robí v mobile.

3G tablety sú žiadanejšie

Zistiť čísla o predajnosti iPadov na Slovensku je takmer nemožné. O predaji neexistujú oficiálne čísla a predajne sa vyjadrujú veľmi neurčito. Napríklad v bratislavskom Auparku v predajni Apple predali za desať dní „niekoľko desiatok iPadov“.

Ľudia podľa Mateja Pavelku z predajne preferujú 3G verziu tabletu, s ktorou sa dá surfovať prostredníctvom mobilného internetu a je o sto eur drahší ako tablet, s ktorým sa možno pripojiť na internet len prostredníctvom wi–fi siete.

Problémový servis?

Problém pri kúpe neoficiálnej verzie iPadu na našom trhu môže byť pri servise. Za ten je zodpovedná koncová predajňa. V prípade, že si záujemca kúpi iPad od oficiálneho predajcu, ten pri poruche pošle „český“ iPad do zmluvného servisu v Čechách.

Ak však kúpi tablet u neoficiálneho predajcu, ktorý iPady nakúpil v nejakom veľkosklade v Nemecku či v Británii, tak pri poruche môže byť vybavenie opravy problematické a zdĺhavé.