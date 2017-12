A čo ak sa neotepľuje?

Argumentov za globálne otepľovanie aj proti nemu je veľa a laik si medzi nimi iba ťažko vyberie. Mnohí sa však s teóriou klimatickej zmeny nestotožnia na základe argumentov, ale len preto, že potrebujú niečomu veriť.

8. dec 2010 o 22:00 Tomáš Gális

Naozaj netuším, či sa globálne otepľuje, alebo nie. Mám len stále silnejší pocit, že celá vec je skôr otázkou viery, akéhosi pseudonáboženského presvedčenia.

Som len laik, ktorý celú debatu okolo otepľovania či zmien klímy vníma skôr periférne. Čítam, že je to zlé a ak ľudstvo neobmedzí emisie CO2, bude to horšie. Ak niečo nepodnikneme, globálne otepľovanie roztopí himalájske ľadovce do roku 2035, že sa zastaví Golfský prúd, že sa začne šíriť malária, invázne druhy rastlín a klimatickí utečenci. Zdvihnú sa hladiny morí, bude nedostatok vody, prídu veľké teplotné výkyvy. Skrátka, ľudstvo svojím nezodpovedným správaním zničí planétu.

Toto všetko stojí za uváženie. Problém je, že som sa za tie roky, čo sa o zmenách klímy hovorí, dočítal aj iné veci. Napríklad, že s roztápaním himalájskych ľadovcov to nie je také horúce, že šlo o preklep a roztopiť sa majú až v roku 2350, ba dokonca, že niektoré ľadovce sa zväčšujú.

Inde som sa dozvedel, že Golfský prúd sa správa tak ako doteraz a že ten skalný ostrovček v Bengálskom zálive, ktorý mal byť dôkazom stúpania hladiny morí, bol z riečnych nánosov.

Prečítal som si tiež, že mnohé meteorologické stanice, ktoré boli kedysi na okraji miest, sú dnes v ich centrách, že hokejkový graf prudkého stúpania teplôt v posledných desaťročiach je už aj podľa alarmistov trochu „out" a tiež, že od roku 1998 sa vlastne až tak neotepľuje. Kto sa v tom má vyznať?

Podozrivé argumenty

Podozrivé je, že alarmisti (či už z radov vedcov, novinárov, či politikov) považujú CO2 a iné plyny za univerzálnu príčinu zmien klímy a zmenu klímy za univerzálnu príčinu mnohých javov - povodňami a hurikánmi počnúc, vojnami končiac. Akoby iné príčiny, ako napríklad slnečná aktivita, neexistovali.

Podozrivé sú aj argumenty typu „väčšina vedcov sa zhoduje", „skeptici sú platení ropnými spoločnosťami", „radšej sa preventívne uskromnime" a predpovede na rok 2100, ktoré už málokto z nás môže overiť. Ako keby sa o faktoch dalo hlasovať, ako keby šéfom klimatického panelu nebol železničiar, ako keby alarmistickí vedci nežili (aj) z výskumov zmeny klímy.

Ako v laikovi vo mne však najväčšie pochybnosti vyvoláva priam náboženský zápal bojovníkov za ochladenie. Najsilnejšie mi to udrelo do očí minulý rok v Kodani. „Hopenhagen" nebol v tom čase len miestom konania klimatického summitu, ale, ako sa mi zdalo, aj veľkého náboženského zhromaždenia, kde všetci očakávali akýsi zázrak od amerického prezidenta Obamu.

V tomto hnutí však nejde len o mesiáša (zdá sa, že Obama ním nakoniec nebude), ale aj o diabla, proti ktorému treba bojovať, o klimatické hriechy, o katechizmus, ktorým sa majú veriaci riadiť, o vykladačov, ktorí jediní vedia pravdu, a heretikov, ktorí ju zavrhli.

Nič proti tomu, veď náboženstvo je univerzálna ľudská inštitúcia. Ako napísal Chesterton, keď ľudia prestanú veriť v Boha, neznamená to, že nebudú veriť ničomu, ale že uveria v čokoľvek. Moderná doba preto pozná aj sekulárne a politické náboženstvá. Problém je, keď chce niekto články svojej viery nanútiť iným.

Zastavíme rozvoj?

Príkladom za všetky nech sú slová britských vedcov, publikované koncom novembra v britskom Telegraphe. Jeden z nich Kevin Anderson navrhol zastaviť ekonomický rozvoj na najbližších dvadsať rokov a keďže to, podľa neho, ľudia dobrovoľne nespravia, navrhol zaviesť prídelový systém na elektrinu či potraviny z dovozu.

Oveľa sympatickejší je rakúsky novinár Edmund Brandner, ktorý začal dobrovoľne znižovať svoju (!) ekologickú stopu a na rozdiel od 15-tisíc ďalších ľudí sa rozhodol na klimatickú konferenciu do mexického Cancúnu necestovať.

Naozaj netuším, či sa otepľuje, alebo nie. Argumentov za aj proti je veľa. Skúšam si však predstaviť ako, za predpokladu, že sa ľudský podiel na zmene klímy nepreukáže, by sa na nás mohli pozerať naši potomkovia povedzme v takom roku 2100: „No, blížil sa rok 2000. Ľudia, ako vždy pri okrúhlych rokoch, čakali nejakú katastrofu. Počítačová apokalypsa Y2K neprišla, ale mali v zálohe otepľovanie. Len fakty nie vždy sedeli s predpoveďami. Tak predpovede presunuli do ďalekej budúcnosti. Zvolávali rôzne konferencie, do krvi sa hádali o desatiny stupňa a najmä chceli urýchlene konať. Blázni. To my sme vyspelejší. Veď máme všetci počítače, čipy v tele, domáce roboty... Mám pocit, že chcú ovládnuť Zem."