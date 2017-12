V Košiciach sa zíde svetové fórum odborníkov na umelú inteligenciu

Košice 9. júna (TASR) - Umelá inteligencia, ako dôležitá súčasť informačnej spoločnosti, bude predmetom diskusie 2. medzinárodného sympózia o výpočtovej ...

9. jún 2002 o 10:00 © TASR 2002

Košice 9. júna (TASR) - Umelá inteligencia, ako dôležitá súčasť informačnej spoločnosti, bude predmetom diskusie 2. medzinárodného sympózia o výpočtovej inteligencii, ktoré sa od 17. do 19. júna uskutoční v Košiciach.

Organizátori z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie (KUI) košickej Technickej univerzity pri príležitosti 50. výročia založenia svojej alma mater pozvali na Slovensko vyše 100 účastníkov z celého sveta. Bude medzi nimi vyše 20 významných profesorov a ďalší odborníci z 20 krajín, okrem európskych aj z USA, Japonska, Hongkongu či Austrálie. Témou diskusie tejto svetovej odbornej subkomunity budú okrem aplikácií umelej inteligencie v rôznych oblastiach života aj etické a morálne aspekty rozšírenia takzvaných humanoidných robotov. Na európskom kontinente pôjde o jedno prvých fór na túto tému. Podľa prof. Petra Sinčáka, vedúceho Centra pre inteligentné technológie a zároveň odborného garanta sympózia, inšpiráciou a priamym predmetom diskusie bude film Stephena Spielberga "Artificial Intelligence" - Umelá inteligencia. Film z roku 2001 je sfilmovanou metafyzickou sci-fi poviedkou Briana Aldissa "Super Toys Last All Summer Long" (Superhračky vydržia celé leto) a hoci sa naň divácke názory líšia, pre odborníkov sa stal výzvou. Očakávanú kontroverznú diskusiu povedie prof. Shuji Hashimoto z Waseda univerzity v Tokiu a mala by upozorniť na možné riziká spojené s existenciou umelých inteligentných bytostí.

"Pred pol rokom by som bol povedal, že je to téma, o ktorej sa nebudem ani baviť," poznamenal Sinčák. Po skúsenostiach z Japonska však zmenil názor a tvrdí, že existencia humanoidných robotov nie je otázkou vzdialenej budúcnosti, ako sa možno zdá. Mechanicky sú už vysoko prepracované, intenzívne sa pracuje na ich inteligencii a hľadajú vhodné aplikácie, aby sa mohli začať vyrábať.

"Umelá inteligencia však nie je iba o tvorbe robotov, jej základom sú tzv. inteligentné technológie," zdôraznil. Manažérom mnohých firiem však v súčasnosti chýbajú základné informácie o tomto odbore, považovanom za dominantnú paradigmu súčasnej vedy. Inteligentné, učiace sa, hyperadaptívne technológie, založené na umelej inteligencii, totiž prinášajú novú kvalitu. Ich široké využitie je možné v riadení a automatizácií, manažmente, bankovníctve, elektroenergetike, hutníctve a ďalších oblastiach. Ako programový produkt sú aplikovateľné všade, kde sa dajú získať znalosti z dát alebo od expertov.

Priamym výstupom sympózia budú zborníky vydané renomovanými vedeckými vydavateľstvami s celosvetovou distribučnou sieťou - IOS Press z Amsterdamu a singapurským World Scientific.