Broken Sword 2: The Smoking Mirror vyjde v remasterovanej verzii

12. dec 2010 o 14:40 Ján Kordoš

Predsa len druhý Monkey Island nie je najjednoduchšou hrou. Stačí svoju vydať ako remake pre PC a hlavne nezabudnúť na prenosné platformy Nintendo DS či momentálne populárny iPod/iPhone/iPad. Že to funguje, sa presvedčili aj vývojári z Revolution Software, ktorí minulý rok pripravili remasterovanú a rozšírenú edíciu svojho hitu Broken Sword: Shadow of the Templars z roku 1997 a taktiež Beneath a Steel Sky.

Na prenosné platformy išlo o podarený kúsok, PC hráči až tak nadšení neboli, hlavne kvôli nezmenenému rozlíšeniu. Pokračovanie Broken Sword: The Smoking Mirror, ktoré plánuje Revolution Software taktiež priniesť v remasterovanej verzii sa dočkáme lepšej grafiky i zvukov, animovaných výrazov tváre, pomocníka a diáru, ktorý nám pomôže pri zákysoch. Jednoducho staré a kvalitné dobrodružstvo v novom kabáte za pár drobných. Dočkať by sme sa mali čoskoro.

Zdroj: Shacknews