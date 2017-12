Novinky o Dragon Age 2

12. dec 2010 o 13:00 Ján Kordoš

Pokračovanie príde hneď s niekoľkými zmenami a ktoré to v Dragon Age 2 budú, vám predstavia samotní vývojári z BioWare. Výraznými vylepšeniami prejde hlavne súbojový systém. Chvalabohu zostane možnosť pozastavenia hry a rozdania príkazov, no v reálnom čase budú rýchlejšie, umelá inteligencia vašich parťákov stúpne. Zmenou prejde technické spracovanie, zbytočná krv však zostane... ale viete čo, pozrite si to sami.

video //www.sme.sk/vp/18607/

Zdroj:Fileshack