12. dec 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

V Cancúne skončila klimakonferencia s rozpačitým, ale aspoň nejakým výsledkom, Japonci nezaparkovali na Venuši a internet môže byť takmer ako droga.

Na dva týždne si urobili zástupcovia svetových krajín výlet do mexického Cancúnu, aby tam diskutovali o budúcej stratégii v boji proti globálnemu otepľovaniu. Keďže krajín je veľa a každý chce čosi iné, najväčším prekvapením je, že sa vôbec na čomsi dohodli.

Výsledkom by mal byť fond, z ktorého by rozvojové krajiny mali s prispením bohatých financovať svoj zápas s klimatickou zmenou. Do roku 2020 by sa takáto pomoc pre chudobné krajiny mohla postupne vyšplhať na 100 miliárd dolárov ročne.

Je fajn vedieť, že diplomati čosi robia. Menej fajn je však pozerať sa na ich výsledky. Najmä ak platnosť Kjótskeho protokolu vyprší už v roku 2012 a reálny nástupca tejto dohody je zatiaľ len čírou fikciou. Nevraviac o tom, že stále viac ľudí začína veriť rôznym prorokom a ich tvrdeniam o klimatologickom sprisahaní. +Čítajte viac

Ako často si prezeráte doručenú poštu? A koľko hodín strávite denne na Facebooku? Ak ste odpovedali často a veľa, je najvyšší čas s tým niečo urobiť. Znižujete si totiž kapacitu svojej pamäte a takto získané informácie sa stávajú nielen povrchnými, ale aj krátkodobými.

Ak ste si preto odkaz na tento text našli práve na Facebooku, ospravedlňujeme sa. Neradi by sme vám mimovoľne preformátovali obvody mozgu. +Čítajte viac

Pri hviezde HR8799 objavili štvrtú planétu. Tento planetárny systém pritom trošku pripomína našu vlastnú slnečnú sústavu, tiež má dva pásy vesmírnych trosiek.

Otázkou však zostáva, ako sa exoplanéty v tomto relatívne mladom systéme utvorili. Podľa vedcov ich totiž nevie vysvetliť žiadna zo súčasných hypotéz hovoriacich o vzniku planét. +Čítajte viac

Už druhý raz Japonci netrafili. Ani pred rokmi k Marsu, ani teraz k Venuši sa im nepodarilo poslať sondu tak, aby zostala na orbite planéty.

Sonda Akacuki totiž nenaštartovala svoje motory podľa plánu, a tak sa nedokázala „zaparkovať“ na obežnej dráhe. Japonský stroj však ešte nie je úplne stratený. Ďalší pokus absolvuje o šesť rokov. +Čítajte viac

Oceňovali aj najšikovnejších slovenských vedcov, starších i mladších. Síce objektivita podobných ankiet je vždy veľmi otázna – napokon, ako porovnávať výsledky v rôznych vedných odboroch - podobné akcie nás však tešia.

Prinajmenšom popularizujú dobrú slovenskú vedu aj u širokej verejnosti. +Čítajte viac