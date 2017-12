Parkovanie cez SMS využíva v Bratislave 10 percent vodičov

Parkovanie prostredníctvom SMS služby v centre Bratislavy využíva cez desať percent vodičov.

11. dec 2010 o 12:17 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Na tlačovej besede Bratislavskej parkovacej spoločnosti, a.s. to uviedol predseda predstavenstva Peter Poloma. Systém parkovania cez mobilný telefón prostredníctvom SMS funguje od 1. júna. Letné mesiace boli podľa Polomu cvičné, keďže ľudia boli na dovolenkách, od septembra je to stála služba. Parkovanie prostredníctvom SMS podľa neho vyjde ešte lacnejšie ako papierové kartičky, jeden 90-minútový parkovací lístok získa vodič zaslaním SMS za 1 euro. Službu odsúhlasili už všetci traja mobilní operátori.

Vodič musí zaslať SMS v tvare BA(medzera)A4(medzera)evidenčné číslo parkujúceho vozidla na skrátené číslo 2200, čím uhradí parkovné a parkovací lístok mu doručia v spätnej SMS. Zaslaním SMS vodič získa 90-minútový parkovací lístok za jedno euro. SMS správy sú spoplatnené len cenou výšky parkovného a na veľkosti písmen v zasielanej SMS správe nezáleží. Prijatý SMS parkovací lístok slúži aj na preukázanie uhradenia parkovného kontrolným orgánom – Mestskej polícii, ktorá je vybavená moderným zariadením na kontrolu parkovného. Na takomto zariadení môže v reálnom čase mestský policajt jednoducho zistiť, či má zaparkované auto uhradené parkovné prostredníctvom SMS, či nie. Parkujúcemu vodičovi desať minút pred ukončením času parkovania zašlú bezplatnú notifikačnú SMS s informáciou o ukončení času parkovného a o možnosti parkovné predĺžiť. Tento spôsob platby môžu bratislavskí vodiči využiť na parkovacích miestach spoločnosti BPS Park a.s. v pracovné dni od 8:00 do 16:00.