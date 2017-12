Očakávané dobrodružstvo Uncharted 3 predstavené

11. dec 2010 o 10:45 Ján Kordoš

Či už to bol podarený vstup medzi hernú elitu cez Drake's Fortune alebo jedno z najlepších pokračovaní, aké sme kedy hrali v podobe Among Thieves. Stojíme si za svojim, ide o to najlepšie, čo na PS3 zoženiete. A kašleme na Resistance, Killzone 2 alebo niekoľko ďalších síce podarených, avšak nie až tak kultových hier. A teraz prichádza trojka.

Uncharted 3: Drake's Deception nás znovu hodí do virtuálnej kože Nathana Drake-a, ktorý bude spoločne so svojim starým priateľom Sullym pátrať po legendami opradenom poklade v piesočnej oblasti arabského poloostrova.

Púšť Rub' al-Chálí bude nielen lukratívnou destináciou pre hráčov, ale aj obrovská výzva pre vývojárov z Naughty Dog, pretože v rámci možností sa virtuálne zobraziť piesok nepodarilo ešte nikomu - v tomto prípade sme všetci zvedaví aj na Spec Ops: The Line. Nathan sa vyberie po stopách Lawrence-a z Arábie, po ktorom pátrali i iní dobrodruhovia, ktorí hľadali bájne mesto Iram of the Pillars.

Hrateľnosť by mala zostať zachovaná, len obohatená o niekoľko zaujímavých prvkov. Takže znovu budeme s Nathanom bojovať a štverať sa po nemysliteľných miestach. Pribudne niekoľko nových pohybov, ktoré využijeme hlavne pri lození, konečne budeme môcť bojovať s viacerými nepriateľmi naraz a chýbať nebude kooperatívny i kompetetívny multiplayer. Že to bude všetko zabalené do nádherného grafického kabátu s vynikajúcou hudbou a bezchybným dabingom nepochybujeme ani chvíľu. Novinkou by navyše mala byť podpora 3D stereoskopického zobrazenia.

Ak sa nájde niekto taký medzi vami, zrejme nehral predošlé dva diely. O Uncharted 3: Drake's Deception sa čoskoro dozvieme viac a určite vám dáme vedieť. Dátum vydania je naplánovaný na koniec budúceho roku.

Zdroj: Shacknews, Games.cz