Pripravuje sa datadisk k štvrtému Gothicu

10. dec 2010 o 19:30 Ján Kordoš

Príbeh bude, už podľa názvu, zasadený do mesta Setarrif, v ktorom sa stretneme i so starými známymi v odlišných prostrediach a nových dungeonoch. Dôležité novinky nechcú vývojári ešte vypustiť do sveta a dušujú sa, že prídu s niečim skutočne novým. Zatiaľ nebol oznámený ani dátum vydania tejto expanzie, pravdepodobne ju však môžeme očakávať niekedy na jeseň budúceho roku.

Zdroj: Shacknews