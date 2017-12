Vedci nedokážu vysvetliť "druhú" slnečnú sústavu

Astronómovia objavili ďalšiu exoplanétu v systéme, ktorý sa podobá na našu slnečnú sústavu. Existenciu planét však nedokážu vysvetliť súčasné teórie.

10. dec 2010 o 11:36 TASR

VICTORIA, BRATISLAVA. Pri vzdialenej hviezde s tromi známymi planétami typu Jupitera sa podarilo objaviť štvrtú exoplanétu. Planetárny systém, ktorý trochu pripomína ten náš, je však výnimočný tým, že predchádzajúce objavy boli vôbec prvými priamo zobrazenými mimoslnečnými planétami.

Štyri obrie planéty

Podľa štúdie v magazíne Nature objavili vedci štvrtú obriu planétu typu Jupitera pri hviezde HR 8799 v súhvezdí Pegasa, ktorá je na hranici viditeľnosti voľným okom a nachádza sa vo vzdialenosti zhruba 129 svetelných rokov. Astronómovia však použili havajský ďalekohľad Keck II.

Všetky štyri planéty, ktoré obiehajú HR 8799, majú podobnú hmotnosť, ktorá predstavuje asi päť až sedem hmotností Jupitera. Vedci ich označili písmenami b, c, d a novoobjavenú e. Práve „e“ sa nachádza najbližšie k materskej hviezde, v našej slnečnej sústave by to bolo niekde medzi obežnými dráhami Saturnu a Uránu.

„V roku 2008 sme dosiahli míľnik pátrania po iných svetoch, keď sme objavili planetárnu sústavu HR 8799,“ povedal Christian Marois. „Išlo o vôbec prvé exoplanéty, ktoré mohlo ľudstvo vidieť priamo zachytené na snímkach.“

Terajší objav sa tak nesie v mušketierskom duchu: aj Dumasovi mušketieri boli formálne traja, no v skutočnosti štyria.

Ako slnečná sústava

Štvrtá planéta zvyšuje mieru podobnosti medzi sústavou HR 8799 a slnečnou sústavou, pričom prvá sa javí ako superzväčšená verzia druhej.

„Okrem toho, že obidve sústavy obsahujú štyri obrie planéty, majú aj po dvoch pásoch vesmírnych trosiek, skladajúcich sa z malých skalnatých či ľadových telies a množstva drobných prachových častíc,“ povedal člen tímu Benjamin Zuckerman z Kalifornskej univerzity v Los Angeles.

Súhrnná hmotnosť štyroch obrích planét HR 8799 však zhruba dvadsaťkrát presahuje hmotnosť našej planetárnej sústavy a aj obidva jej pásy trosiek (analógie nášho pásu planétiek a Kuiperovho pásu komét) sú oveľa väčšie.

Sústava HR 8799 je tiež s vekom približne 30 miliónov rokov výrazne mladšia ako slnečná sústava, pre ktorej vek vychádza okolo 4,6 miliardy rokov.

Teórie sú krátke

Existencia štyroch planetárnych obrov pri HR 8799 znamená výzvu pre súčasné teórie vzniku planét, ani jedna totiž nedokáže vysvetliť utvorenie všetkých štyroch na terajších obežných dráhach.

Východiskom by mohlo byť, že tieto planéty po svojom vzniku migrovali.

„Myslím, že existuje veľmi vysoká pravdepodobnosť, že v sústave obiehajú ďalšie planéty, ktoré sme zatiaľ nezachytili. Jednou z vecí, ktorými sa táto sústava líši od väčšiny známych mimoslnečných planét, je to, že HR 8799 má obrie planéty vo vonkajších častiach sústavy, tak ako naša slnečná sústava. Vo vnútorných častiach teda zostáva miesto pre menšie planéty zemského typu, ktoré sú za prahom citlivosti dnešných prístrojov,“ vysvetlil člen tímu Bruce Macintosh z Lawrenceovho livermorského národného laboratória v Kalifornii.

S iným tímom vyvíja špeciálny prístroj na priame zobrazovanie exoplanét, stokrát citlivejší ako doterajšie. Koncom roku 2011 by mal začať pracovať na ďalekohľade Gemini South s priemerom zrkadlového objektívu 8,1 metra na čílskom observatóriu Cerro Pachón.

Zdroje: Nature z 9.12.2010; Komuniké National Research Council of Canada a Lawrence Livermore National Laboratory, obe z 8.12.2010