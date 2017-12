Nový Tomb Raider s mladou Larou Croft

10. dec 2010 o 7:50 Ján Kordoš

Už to síce nie je takmer náboženské oslavovanie ženského charakteru v hrách, no stále vieme, že ak do Lary vstúpime (zlý slovný obrat, veľmi zlý), máme presnú predstavu, čo presne nám ponúkne. Posledný diel nazvaný Lara Croft and The Guardian of Light sa prekvapujúco vydal po úplne inej ceste, avšak ako sa ukázalo, izometrický (pre niekoho zastaraný) pohľad na dianie jej vôbec neuškodil.

Lenže v Crystal Dynamics sa musia pozerať viac dopredu a po tomto "menšom Tomb Raideri" prišli s informáciami o návrate Lary Croft vo veľkom štýle. Čaká nás úplný reboot série. Už len veríme, že to nedopadne ako vo vyššie spomínanom Angel of Darkness, ktorý priniesol úplne iný a úplne nepodarený zážitok.

Po ničivej búrke sa loď, na ktorej nachádza aj mladučká Lara Croft, začne pomaly potápať a ešte neskúsená Lara sa prebudí na pláži neznámeho ostrova. Fanúšikovia seriálu Lost nemusia predčasne tlieskať ručičkami, bude to Lara ako kedysi, len v mladšom vydaní. Naša hrdinka netuší, kde sa nachádza (niekde blízko Japonska) a jej jedinou snahou je prežiť v nehostinnom prostredí.

Očakávať môžeme mierne odlišnú hrateľnosť, avšak to i vďaka absolútnej voľnosti, ktorá nám bude tentoraz už skutočne ponúknutá. Celý ostrov bude prístupný hneď na začiatku a je len na vás, kam sa vyberiete. Lara sa nebude len štverať po rôznych skalách a loziť po starobylých chrámoch (veď to poznáte), ale príde i do kontaktu s nepriateľmi, pre ktorých bude jednoducho obeť. Alebo obed?

Predbežný termín vydania je naplánovaný na záver budúceho roku. Doposiaľ neboli oficiálne oznámené všetky platformy, automaticky sa počíta s konzolami Xbox 360 a Playstation 3. Keďže osobné počítače neboli nikdy stranou, nepredpokladáme, že by sa tak stalo zrovna tentoraz. Viac informácií prinesieme čoskoro.

Zdroj: Shacknews, GameInformer