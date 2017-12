Obedná pauza: na vodítku

Zajace, ktoré idú po mrkvy do parku, to nemajú ľahké, striehne na ne kopec psov (presne tak to je). Pomôžte a odťahujte čo najviac krvilačných šteniatok z cesty. Carrot Track.

10. dec 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Myš. Odťahujete psov, môžete uchopiť aj viacerých naraz.