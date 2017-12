Konzolové diely Oddworld po rokoch i na PC

9. dec 2010 o 11:10 Ján Kordoš

Nasledovné dve hry sa od tohto herného žánru vzdialili a napriek kladnej kritike sa Munch's Oddysee (2001) a Stranger's Wrath (2005) pre Xbox nepresadili a predajne prepadli. PC hráči sa však môžu radovať. Koncom augusta roku 2008 sme sa dočkali prvých dvoch dielov, ešte tento rok by sa mali po prvýkrát na PC predstaviť aj konzolové projekty - všetko na Steame ako stiahnuteľné hry.

Podľa posledných informácií by sa Stranger's Wrath mal dokonca objaviť i na Playstation 3 ako remake. Návrat starého Abeho v nových dobrodružstvách by sme určite privítali s otvorenou náručou... Takto si aspoň vychutnáme to, čo nám pred rokmi uniklo.

