WikiLeaks bránia hackeri

Hacktivisti znefunkčnili stránku spoločnosti MasterCard. Podľa BBC to zasiahlo aj platby cez internet.

8. dec 2010 o 18:53 Tomáš Vasilko

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Normálne bojujú za právo slobodne poskytovať na internete filmy či hudbu. V týchto dňoch však bránia organizáciu WikiLeaks, ktorá zverejnila tajné americké depeše, čím nahnevala Američanov.

Operácia odplata

Skupina hacktivistov v stredu paralyzovala internetovú stránku MasterCard. Podľa BBC zasiahli aj platbu cez internet. Bola to reakcia na to, že spoločnosť pozastavila možnosť darovať cez ňu peniaze WikiLeaks. Svoj boj volajú operácia Odplata. „Sú veci, ktoré WikiLeaks nedokáže. Na všetko ostatné je tu operácia Odplata,“ parafrázovali slogan MasterCard hacktivisti na Twitteri.



Po serveri PayPal či švajčiarskej banke, ktorá zablokovala účet zakladateľovi stránky Julianovi Assangeovi, tak zaútočili na ďalšiu spoločnosť, ktorá sa postavila proti WikiLeaks. Nakrátko v stredu znefunkčnili aj stránku švédskej prokuratúry, ktorá obviňuje Assangea zo sexuálnych zločinov. Ten sa v utorok sám vydal do rúk britských policajtov a skončil vo väzbe.



Okrem hacktivistov mohli Assangea v cele potešiť aj slová austrálskeho ministra zahraničia Kevina Rudda.

Vláda sa prvýkrát svojho občana zastala. „Pán Assange nie je zodpovedný za únik amerických depeší. Zodpovední sú Američania. Sú otázky ohľadom ich bezpečnostných systémov a prístupu ľudí k materiálom,“ povedal bývalý austrálsky premiér pre Reuters.

Obvinia aj médiá?

Rudd dodal, že hlavná zodpovednosť, a teda aj trestná, leží na tom, kto tie dokumenty ukradol. Vojaka Bradleyho Manninga Američania zadržali a obvinili z porušenia zákona. Podľa Rudda je na zváženie, či trestnú činnosť spáchali aj tí, ktorí šíria dokumenty, či už „ide o WikiLeaks, alebo Reuters“.



Američania medzitým skúmajú, či môžu Assangea stíhať. Podľa New York Times by ho mohli obviniť okrem špionáže aj z „konšpirácie či prekupníctva s kradnutými vecami“. Niektorí právnici si však myslia, že Assange nespravil nič nelegálne. „Ak by obvinili WikiLeaks z odhalenia tajných materiálov, museli by aj médiá, ktoré ich publikovali,“ povedal pre austrálsku televíziu ABC právnik Spencer Zifcak.