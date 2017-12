Google presúva počítače na web

Zhorel vám počítač, alebo ho niekto ukradol? Sadnite si k inému, prihláste sa a pokračujte v práci. Všetky dáta sú na webe a spolu s nimi aj vaše nastavenia. Taká je budúcnosť počítačov podľa Google.

8. dec 2010 o 9:10 Milan Gigel

Jediné meno a heslo, ktoré chráni všetky naše dáta. Dokumenty, fotografie, záznamy v plánovači, kontakty či našu komunikáciu. Stačí ho vložiť do ktoréhokoľvek počítača na svete a odomkne sa náš súkromný svet. Bez ohľadu na to, či sedíme doma, v internetovej kaviarni, alebo v práci. Rozhoduje jediné. Prístup k internetu.

Svet gombička

Google včera predstavil svoj nový operačný systém Chrome OS, ktorý má ambície zmeniť zložitý svet počítačov na jednoduchší. Notebook štartuje iba niekoľko sekúnd a ak je čosi v neporiadku, automaticky opraví poškodený softvér. Bez pomoci technika. Dohliada na súkromie každého používateľa a ak sa objaví internetová hrozba, je izolovaná natoľko, že do počítača neprenikne a nedokáže získať prístup ani k dátam.

Všetky údaje sú uložené na webe a spolu s nimi aj aplikácie, história operácií ktoré sme uskutočnili a nastavenia. Sú zdokumentované vo vašom osobnom profile na Google, takže už neexistuje rozdiel medzi domácim, pracovným či verejným počítačom. Vaše dáta sú bez výnimky na serveroch internetového gigantu.

Softvéry už nie je potrebné inštalovať do počítača. Stačí si ich vybrať z platenej či bezplatnej ponuky na novej záložke internetového prehliadača a stanú sa dostupnými v zlomku sekundy. Niektoré výhradne prostredníctvom internetu, iné aj vtedy, ak spojenie nefunguje.

Z počítačov sa strácajú aj tlačidlá, ktoré už naplnili svoje poslanie. Tajomné skratky skrývajúce sa za F-klávesami, či tajuplnými skratkami už nie sú potrebné. Nahrádzajú ich tlačidlá pre otváranie nových záložiek, vyhľadávanie či návrat v histórii. Internetový prehliadač bol povýšený na počítač. Všetko štartuje na jeden klik a čakanie je minulosťou.

Ak používate prehliadač Google Chrome, možno ste si všimli že sa na novej karte začala objavovať ponuka aplikácií. Ak nie, prehľad všetkého dostupného nájdete v Chrome Web Store .

Skočíme na to?

Všetko je krásne, má to však jeden malý háčik. Dôverujeme internetu či firme Google natoľko, že sme ochotní vzdať sa pre jednoduchosť všetkého nášho súkromia? Sme pripravení na to, že sa niekto nabúra do celosvetového úložiska a zverejní jeho obsah? Niekto áno, niekto nie.

Predsa len, k dokonalosti chýba iba krôčik. Silná asymetrická šifra, ktorá by zaistila, že sa môžeme cítiť všetci bezpečne bez ohľadu na to, či svoje dáta ukladáme na servery súkromnej firmy, alebo štátnej spravodajskej služby. Malý USB kľúč s hardvérovou šifrou, ktorý by bol zámkom k našim dátam. Hoci aj s rizikom, že ak ho stratíme, tak prídeme o celú svoju minulosť.

Čo si o tom myslíte vy?