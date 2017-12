Pitnú vodu môže zabezpečiť Slnko

Nanotechnológie a slnečné žiarenie môžu pomôcť v boji s nedostatkom pitnej vody. Pokúšajú sa o to v Saudskej Arábii.

8. dec 2010 o 12:00 (ved / ekomania.sk)

BRATISLAVA. Vedci sú o krok bližšie k vyriešeniu jedného z najväčších globálnych problémov. Nedostatok čistej vody trápi množstvo obyvateľov vo všetkých častiach našej planéty. Odhaduje sa, že až 1,2 miliardy ľudí v štyridsiatich krajinách trpí jej nedostatkom.

Spolupráca medzi výskumníkmi z IBM a vedcami z KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology) v Saudskej Arábii však priniesli sľubné výsledky v procese výroby pitnej vody za použitia solárnej energie. Výsledky tejto práce by mohli zažehnať obavy o nedostatok vody v budúcnosti.

Odsolená morská voda

Vedci zistili, že môžu skombinovať solárnu energiu a filtračné systémy tak, že dokážu vyprodukovať množstvo pitnej vody za prijateľné ceny. Spojením týchto technológií je totiž možné efektívne odsoľovať morskú vodu.

Saudská Arábia je už v súčasnosti svetovým lídrom v produkcií odsolenej morskej vody. Na technológií odsoľovania vody je v krajine postavený celý priemysel. Navyše, v budúcnosti bude výhodné používať odsolenú vodu aj na poľnohospodárske účely.

Momentálne sú výrobné náklady na odsolenú vodu vo výške €1,20 za meter kubický. Cieľom výrobcov je stlačiť náklady výrazne nižšie.

Slnko a nanotechnológie

Celý proces efektívneho odsoľovania morskej vody stojí na dvoch kľúčových technológiách.

Prvou sú nanotechnológie, pomocou ktorých sa dosiahlo vyrobenie odolnejších membrán na filtráciu vody.

Klasická reverzná osmóza, ktorá sa používa na odsoľovanie a filtrovanie rôznych škodlivých látok z morskej vody totiž do veľkej miery poškodzuje filtrovacie membrány, a tak predražuje celý proces.

Za poškodzovanie membrán môže chlór, ktorý sa využíva pri reverznej osmóze. Odolné nanomembrány majú oveľa dlhšiu životnosť a spotrebúvajú menšie množstvo energie.

Druhou kľúčovou technológiou je využitie slnečného žiarenia pre dodávanie potrebnej energie pre samotný proces odsoľovania.

Aby boli náklady na výrobu čistej pitnej vody udržané na čo najnižšej úrovni, musí byť ešte výrazne zlepšená účinnosť fotovoltaických článkov, rovnako ako musí klesnúť ich cena. V prípade, že sa elektrická energia pochádzajúca zo solárnych článkov stane lacná a dostupná, výrobe odsolenej morskej vody už nebude nič stáť v ceste.

Vedci pre dodávky energie do odsoľovacích zariadení však už teraz používajú solárne články, na ktoré sú koncetrované slnečné lúče. Tým sa zvyšuje ich efektivita.

Experiment v praxi

V Saudskej Arábii plánujú nasadiť túto technológiu do mesta Al Khafji s populáciou 100-tisíc obyvateľov.

Fabrika na odsoľovanie vody má vyrobiť až 30-tisíc kubických metrov vody denne, čo by malo vystačiť na zásobovanie celého mesta. V budúcnosti by chceli v tejto krajine postaviť ďalšiu fabriku s desaťnásobnou kapacitou.