Axbo - budík, ktorý zaspal dobu

Skvelý dizajnom, avšak zastaralý v útrobách. Budík, ktorý sme testovali v posledných mesiacoch je typickým príkladom zlyhania výrobcu. Kým pred rokmi budil pozornosť na titulných stránkach technologických magazínov, dnes zaváňa starobou. Kde sa stala chyb

7. dec 2010 o 10:00 Milan Gigel

a?

Svieži ako rybička

Axbo prichádza s jasným poslaním. Sleduje aktivity spáčov a prebudí ich v momente, kedy ich to bolí najmenej. So senzorom na zápästí načasuje zvonenie tak, aby do práce nik nemeškal. Hoci aj manželskú dvojicu, z ktorých každý odchádza zarábať peniaze v inom čase.

Dve bavlnené potítka s pohybovými snímačmi a budík, ktorý je napájaný nielen zabudovanými akumulátormi, ale aj nabíjačkou. K tomu káblik pre pripojenie s počítačom a softvér, ktorý si musíte stiahnuť z internetu. Také je portfólio, ktoré sa skrýva za štyrmi písmenami a-x-b-o.

Ako to funguje

Každý zo snímačov má dva senzory, ktoré reagujú na pohyb ruky. Vždy keď niektorý z nich zaznamená zmenu polohy, odošle signál o pohybe budíku a svoju identifikáciu. Riadiaci čip zapíše informáciu do časového žurnálu a čaká na časový rámec prebúdzania.

S približujúcou sa hodinou "há" striehne čip na moment, kedy sa pohyby v krátkom časovom segmente nahromadia. Akonáhle sa spáč začne prevracať z boka na bok, zaznie budíček s niekoľkominútovým predstihom pred nastaveným časom. Môže to byť minúta, môže ich byť dvadsať. Vždy však zazvoní včas. Ak správny moment vystriehnuť nedokáže, pretože ruka strnulo leží pod hlavou, zazvoní v čas, ktorý je prednastavený.

V manželskej spálni

Ako dokáže Axbo zobudiť dvoch ľudí v rôznych časoch, ak náramky nie sú vybavené vibračným budením a zvuk sa ozýva priamo z budíka? Nuž situácia je taká, že ocko a mamička si nastavia rôzne melódie pre vstávanie. Kým ráno o štvrtej zaznie štebot operencov, tesne pred siedmou zobúdza dupanie čriedy slonov po savane.

Ten čo vstáva neskôr má smolu. Každé ráno bude pri prvom budení vyrušený. Nové technológie môžu do spálne priniesť aj novú dilemu. Na ktorý nočný stolík s budíkom, ktorý treba vždy pri prebúdzaní utíšiť tlačidlom? Žiaľ, gombík ktorý je na náramku je na utíšenie či rozsvecovanie displeja takmer nepoužiteľný. Na jeho zatlačenie treba vyvinúť príliš veľkú silu a nie je jednoduché nahmatať ho. Nech je zámer výrobcu akýkoľvek, v spálni niet miesta, kde by na jeden budík dosiahli dvaja ľudia.

Cítite sa uvoľnení?

Ani tri mesiace každodenného vstávania s Axbom po boku neodhalilo odpoveď na kľúčovú otázku. Cíti sa človek pri načasovanom budení lepšie, alebo je jeho prínos zanedbateľný? Každé ráno je iné. Jedno je svieže, radostné a plné energie, iné naopak otravné a unavené. Akoby platilo ono preslávené "ako si kto ustelie, tak bude spať".

Axbo dokáže relaxačnými zvukmi navodiť večerné pohodové uvoľnenie a taktikou postupného zvyšovania hlasitosti budenia vie odštartovať ráno bez stresu podobne, ako to robia budíky od Philipsu či iných výrobcov, ktoré sme mali v minulosti v redakcii.

Ak však hľadáme jednoznačnú odpoveď na otázku, či sú rána s Axbom kľudnejšie, uvoľnenejšie a plné energie, férové je povedať že asi nie.

S počítačom do praveku

Ak Axbo nezaujme sľubovaným relaxom, technologických nadšencov aspoň poteší možnosťou pripojenia k počítaču. Zo žurnálu dokáže vykresliť graf nočných aktivít každého zo spáčov a listovaním v kalendári možno na krivkách odhaliť, že niektoré noci sú pokojnejšie, kým iné prekypujú aktivitou. Laikovi to mnoho neprezradí, psychológovia by možno mali dosť materiálu na to, aby odhalili príčiny spánkových porúch. Nechajme to však na lekárov.

Žiaľ, softvér je na dnešnú dobu neprehľadný a komunikácia sa vracia kdesi do éry diárov Casio s doma vyrobeným káblom na pripojenie k sériovému portu. USB koncovka v sebe skrýva sériové rozhranie, cez ktoré tečú dáta extrémne pomaly. Výmena kolekcie zvonení za nové trvá celé minúty a sklamaním je, že do budíka nemožno nahrať skladby v štandardných formátoch.

Namiesto vytúžených hard-rockových vypalovákov a rytmických životabudičov z vlastného archívu možno siahnuť po jedinej zvukovej banke z webu výrobcu. Nuž, človek si ani zavtipkovať nemôže.

Ak sa čímsi podarilo ľuďom za týmto projektom zaujať, je to dizajnové vyhotovenie, ktoré vybočuje z každodennej rutiny. Zaň produkt získal aj dizajnérske ocenenie Red Dot Design Award v roku 2007. Tam však všetka sláva končí. Aj s opotrebovanými bavlnenými potítkami aj senzormi, ktoré skôr či neskôr zatečú slinami.