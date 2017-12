Mobily od Nokie budú inteligentnejšie

Po príchode domov prestane mobil reagovať na telefonáty zákazníkov a obslúži ich krátkou esemeskou. Cez víkendy uprednostní vašu rodinu a ak sa dostanete k verejnému hotspotu, stiahne novú poštu bez toho, aby ste sa museli o čosi starať.

6. dec 2010 o 11:35 Milan Gigel

Nie, nejde o žiadne víziu budúcnosti ale nový projekt vývojárov Nokie, ktorý má nahradiť profily obsiahnuté v každom telefóne. Inštalovať ho možno na každý model vybavený systémom Symbian^3 alebo Series60 tretej edície. Po sprevádzkovaní nahradí paletu profilov, ktoré sa objavujú po kliknutí na tlačidlo napájania.

Aktivujú sa automaticky

Jednotlivé profily sa aktivujú automaticky vždy vtedy, ak nastane situácia, ktorá je prednastavená v profile. Automat reaguje na čas, dátum, deň v týždni, polohu zistenú pomocou GPS zariadenia, dostupnosť konkrétnej WiFi siete, vysielača GSM operátora či dostupnosť niektorého bluetooth zariadenia.

Znamená to, že mobil odhalí že ste nastúpili do auta so svojim bluetooth autorádiom, že sedíte v kancelárii, alebo ste na hlučnom stavenisku. Vie že je deň oddychu, že ste na nákupe v supermarkete alebo na návšteve u svokry.

Vie viac ako mlčať

Každý z profilov prináša iné aktivity. Okrem umlčania, zmeny vyzváňania či odpinkávania prichádzajúcich hovorov predprogramovanou esemeskou dokáže mobil spúšťať predvolené aplikácie, otvárať určené webové stránky, meniť témy, režimy šetrenia energiou či iné nastavenia.

Pracovný mobil sa tak mení na súkromný, ohlasuje na internete vašu polohu, či oslovuje vašich priateľov, ak prechádzate v ich blízkosti.

Sladká budúcnosť

Aplikácia Nokia Situations ukazuje, ako je možné využiť potenciál mobilných telefónov aby nám boli lepšou podporou pri rôznych každodenných aktivitách. Môžu sa meniť z komunikačného nástroje na zábavné centrum, môžu dohliadať na pohyb našich detí a upozorniť nás hoci aj na to, že treba natankovať, pretože čerpačka je na dosah.

Aplikáciu možno sťahovať priamo z projektového webu http://betalabs.nokia.com/apps/nokia-situations, prípadnej registrácii sa však nevyhnete.