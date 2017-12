Testovali sme smartfóny. Sú múdrejšie ako my?

Kým ešte pred pár rokmi boli smartfóny výsadou technologických nadšencov, tak v súčasnosti už nejakú tú dobu úspešne okupujú aj vrecká bežných používateľov.

7. dec 2010 o 7:36 Matúš Paculík, Matúš PaculíkAutor je redaktorom magazínu PC_SPACE

Ak sa pozrieme na súčasnú ponuku smartfónov, tak nájdeme niekoľko podstatne odlišných systémov. Rozdiely medzi nimi sú pre mnohých používateľov dosť dôležité a výber by tak určite nemali podceniť.

Najmenej rozšíreným je Bada od Samsungu, ktorý s ním mal pôvodne veľké plány. Aj napriek solídnej finančnej základni sa nové aplikácie a hry až tak húfne nehrnú a tak si tento systém pravdepodobne nájde svoje miesto v lacnejších modeloch telefónov.

Aj samotný Samsung má svoje vlajkové lode založené na iných systémoch a väčšie rozšírenie Bady už veľmi nepredpokladáme.

Horúcou novinkou je Windows Phone 7, od ktorého si Microsoft sľubuje naštartovanie svojej už skoro mŕtvej mobilnej platformy.

Stálicou je samozrejme Android, ktorý sa vysekal z pôrodných bolestí a vo svojej aktuálnej verzii predstavuje silný systém určený rovnako pre prácu, ako aj pre zábavu. Jeho rozšírenie do smartfónov je jednoznačné a nájdeme ho aj v množstve tabletov, či najnovšie v prvom SmartBooku od Toshiby.

Symbian od Nokie má stále čo povedať a aj keď nie je jeho najnovšia verzia v zásade prelomová, tak si svoju úlohu stále plní veľmi dobre. Pri tomto systéme je rovnako ako aj pri Androide dostupné obrovské množstvo aplikácií a tiež tu nájdeme aj voľne dostupný navigačný softvér (OVI Maps).

Posledným systémom, ktorý sa v našom teste objavil bol BlackBerry OS. Ten je samozrejme prispôsobený primárne pre biznis klientelu a nie je preň dostupné až také obrovské množstvo aplikácií.

Do nášho testu sa nám dostali skutočne rôznorodí zástupcovia. Nájdete tu rovnako lacnejšie zariadenia ako aj horúce novinky, pri ktorých však budete musieť siahnuť trochu hlbšie do vrecka.

Acer beTouch E130

Spoločnosť Acer síce nepatrí k stáliciam na našom trhu čo sa týka smartfónov, ale aj napriek tomu si určite zaslúži pozornosť.

Acer beTouch E130 + rozumná cena, dizaj

- displej, Android 1.6

Jej novinka s označením beTouch E130 nepredstavuje klasický koncept, ale stavia na špecifickom riešení s hardvérovou qwerty klávesnicou. Prístroj tak pripomína legendárny Palm Treo, či aktuálne používanú biznis rodinu BlackBerry alebo Nokiu E5.

Nad hardvérovou klávesnicou sa nachádzajú doplnkové klávesy a trackball, vďaka čomu je ovládanie systému bezproblémové aj bez nutnosti siahania na dotykový displej. Po konštrukčnej stránke je telefón spracovaný veľmi dobre a aj keď sú tu použité výhradne plasty, tak je pevnosť veľmi dobrá.

Keďže väčšiu časť prístroja zaberajú ovládacie prvky, tak na dotykový displej mnoho miesta neostalo. So svojou uhlopriečkou 2,6“ však na klasické telefonovanie a písanie e-mailov plne postačuje. Škoda však nižšieho rozlíšenia 320×240 bodov, kvôli ktorému nemá displej jemnosť presne podľa našich predstáv.

Ako operačný systém je tu použitý Android vo svojej pomerne neaktuálnej verzii 1.6 (o aktualizácii na novšiu verziu zatiaľ informácie nie sú). Pri hardvéri nachádzame pomerne pomalý 416 MHz procesor, ktorý sa našťastie vďaka nižšiemu rozlíšeniu displeja až tak rýchlo nezadýcha.

K telefónu si však budete musieť dokúpiť pamäťovú kartu, keďže v balení sa žiadna nenachádza a telefón nemá väčšie dátové úložisko. Vo výsledku sa jedná o veľmi zaujímavý smartphone, ktorý určite zaujme aj biznis klientelu svojim konzervatívnejším dizajnom.

Samsung i5800 (Galaxy 3)

Spoločnosť Samsung predstavuje jedného z najväčších hráčov na poli mobilných telefónov.

Samsung i5800 (Galaxy 3) + príjemná cena, dobrá konštrukcia

- len 1 GB karta

Jej ponuka je skutočne široká a hoci jej to veľmi nevyšlo s vlastným systémom Bada, tak na platforme Android a Windows Phone 7 má veľmi silných zástupcov.

Model i5800 síce predstavuje riešenie pre cenovo zameraných používateľov, avšak čiastočne vychádza z už legendárneho Galaxy S. Kvôli nižšej cene sú použité materiály výhradne plasty, avšak ich pevnosť a aj dielenské spravovanie je veľmi dobré.

Po ergonomickej stránke tu nemáme žiadne výhrady – telefón sa v ruke drží veľmi dobre. Displej nemá žiadne prehnané rozmery a pri svojej uhlopriečke 3,2“ ponúka nižšie rozlíšenie 240×400 bodov. To môže priniesť určité problémy pri aplikáciách optimalizovaných len pre väčšie rozlíšenia.

Vďaka rozlíšeniu sa však nijak neprejavilo použitie mierne pomalšieho procesora s frekvenciou 667 MHz. Ako operačný systém tu je zvolený Android vo verzii 2.1 s firemnou nadstavbou TouchWiz 3.0.

V štandardnej výbave je prítomná microSD karta s kapacitou len 1 GB, takže ak plánujete telefón využívať aj na multimédiá, je dodatočná investícia do väčšej pamäti nevyhnutná. Celkovo sa však jedná o veľmi podarený telefón pre všetkých, ktorí chcú „Androida“ za rozumný peniaz.

BlackBerry Curve 3G

Druhý testovaný zástupca s hardvérovou qwerty klávesnicou sa na nič nehrá a určite nerobí hanbu svojej značke, ktorá je už dlhú dobu obľúbená primárne pri firemnej klientele.

BlackBerry Curve 3G + vyhotovenie, hmotnosť

Curve 3G (BlackBerry 9300) je nástupcom modelu Curve, ktorý bol obľúbený hlavne pre svoju príjemnú cenu.

Novinka ide presne v jeho šľapajách a tak by ste nemali očakávať tú najlepšiu výbavu. Už pri prvom stretnutí vás určite zaujme svojou malou hmotnosťou, za ktorú vďačí použitým plastom.

Aj napriek tomu však nepôsobí nijak krehko a svoju pevnosť si zachová aj pri aktívnom používaní. Na ovládanie slúži už spomínaná hardvérová qwerty klávesnica a štvorica špeciálnych klávesov doplnených o dotykový trackball.

Displej má pri svojej uhlopriečke 2,4“ rozumné rozlíšenie 320×240, čo plne postačuje na čítanie e-mailov, s webovým obsahom a dokumentmi to až také slávne nie je.

Kvalitou reprodukcie farieb sa síce nemôže rovnať s ďalšími zástupcami v tomto teste, avšak tento telefón ani nie je primárne určený na multimediálnu zábavu, ale na prácu.

Aj napriek tomu tu však je solídna podpora video a audio kodekov a po dokúpení microSD karty si aj na pracovných cestách budú môcť jedinci s orlím zrakom vychutnať nielen hudbu, ale aj nejaký ten televízny seriál. Na vrchnej časti prístroja sa nachádzajú tlačidlá na ovládanie prehrávania a je tu aj klasický výstup na slúchadlá.

Aj napriek menším rozdielom v porovnaní so svojim predchodcom sa jedná o veľmi dobre zvládnutý biznis telefón.

Poteší svojim vyhotovením, klávesnicou a v neposlednom rade aj rýchlymi reakciami. Nedotovaná cena síce nie je najnižšia (330 Eur), avšak pri viazanosti sa dá kúpiť už od 29 Eur.

Nokia N8

Jedným z najočakávanejších telefónov konca tohto roka je bez debaty Nokia N8. Po už legendárnej dvojici N97 a N900 sme sa dočkali len „bežnejších“ riešení a tak je okolo modelu N8 zaslúžene dosť veľké haló.

Nokia N8 + konštrukcia, dizajn, AMOLED displej, HDMI

- nový Symbian nás neoslnil

Noviniek tu totiž je viac a ako prvý vás určite osloví mierne netradičný dizajn, na ktorý si však odchovanci značky budú možno chvíľu zvykať.

Z konštrukčného hľadiska nás potešilo použitie kvalitných kovových materiálov, výrazne zvyšujúcich pevnosť prístroja (nechcený pád na ostrú kamennú dlažbu v meste z výšky 1,5 m prežil telefón len s drobnejšími škrabancami).

Prednej časti samozrejme dominuje vynikajúci 3,5“ dotykový displej s priemerným rozlíšením 360×640 bodov a jedno tlačidlo, ktoré plní aj úlohu informačnej diódy.

Na zadnej strane je vystupujúca časť, v ktorej sa nachádza senzor fotoaparátu, blesk a aj reproduktor so solídnou hlasitosťou.

Novinkou je operačný systém Symbian⌃3, od ktorého sme síce očakávali trochu viac, avšak odchovanci na predchádzajúcej verzii si sťažovať určite nebudú.

Po novom tu už nachádzame tri domáce obrazovky, avšak widgety majú stále presne preddefinovaný tvar.

Rovnako zostalo viac-menej nedotknuté aj menu, v ktorom sa teda naisto nestratíte. Príjemnou novinkou je zobrazenie spustených aplikácií v podobe náhľadov.

Integrovaný fotoaparát disponuje 12 Mpx snímacím čipom s pomerne slušnou kvalitou fotografií (bavíme sa o telefóne) a umožňuje zaznamenať video v rozlíšení až 720p. Chuťovkou je prítomnosť micro USB konektoru, vďaka čomu môžete k telefónu pripojiť rôzne externé zariadenia, dokonca aj USB disk.

Náš celkový dojem z tohto telefónu je veľmi dobrý – kvalitné vyhotovenie, pekný dizajn a rýchly systém sú jeho hlavnými zbraňami. Na druhej strane nás nový Symbian nijak neoslnil a v porovnaní s konkurenčným Androidom stále viditeľne zaostáva.

Nokiu N8 si však vieme predstaviť aj ako prenosné multimediálne centrum, ktoré vďaka prítomnosti micro HDMI výstupu môžete na cestách pripojiť na LCD / PDP televízor a z externého disku si pozrieť obľúbený film zo svojej DivX kolekcie.

Acer Liquid F

Druhý testovaný model z dielne spoločnosti Acer zaujme okamžite na prvý pohľad vďaka netypickej farebnej kombinácii čiernej a červenej farby.

Acer Liquid F + pre fanúšikov Ferrari povinnosť, BT headset

- konštrukcia, prehrievanie, stabilita systému

Táto kombinácia tu nie je zvolená len tak náhodou, ale ako symbolika legendárnej značky Ferrari. Na zadnej strane prístroja tak nájdeme logo Ferrari a v systéme je prednastavená rovnomenná téma s adekvátnymi zvoneniami (sme fanúškovia F1, ale čo je veľa, to je veľa).

Kým k farebnému vyhotoveniu a dizajnu nemáme najmenšie výhrady, tak pri konštrukcii je to už iné. Použité sú tu výhradne plasty, ktoré však pri už aj menšom tlaku vydávajú nepríjemné zvuky a telefón tak pôsobí krehkejším dojmom.

Prednej strane prístroja dominuje 3,5“ dotykový displej s vysokým rozlíšením 800×480, pod ktorým sa nachádza štvorica dotykových tlačidiel. Ich podsvietenie sa však aktivuje až po prvom dotyku, čo predstavuje drobný problém pri používaní v horších svetelných podmienkach (triafanie sa poslepiačky nie je naša obľúbená disciplína).

Ako operačný systém tu bol zvolený Android 2.1, ktorého svižný chod zaisťuje 768 MHz procesor. Stačí však chvíľa aktívneho surfovania po internete alebo použitie navigácie a razom sa začne prehrievať.

Nasleduje nestabilita systému, ktorá vyústi do svojvoľných reakcií (otváranie stránok, pohyb v menu). Tento problém sme nezaznamenali len my a tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou nejedná o chybu len konkrétne testovaného kusu (pri bežnom používaní však na to nikdy nenarazíte).

Kladne hodnotíme prítomnosť 8 GB microSD karty a hlavne štýlového Bluetooth headsetu. Naše celkové dojmy sú tak pomerne zmiešané – na jednej strane je tu štýlový telefón s podareným dizajnom a dobrou výbavou, na strane druhej tu je niekoľko nie práve prehliadnuteľných problémov.

HTC Trophy

Posledná verzia Windows Mobile 6.x bola na trhu až nezdravo dlho, vďaka čomu jej podiel v smartphonoch výrazne klesol.

HTC Trophy + vyhotovenie, rýchlosť systému, prepojenie so sociálnymi sieťami

- uzavretosť WP7, na SK bez podpory Market a XBL

Po nepodarenom projekte KIN prichádza na trh Windows Phone 7, s ktorým má Microsoft veľké plány. Jedným z prvých telefónov vybavených týmto systémom je aj HTC Trophy, ktorý svojej značke určite hanbu nespraví. Kvalita vyhotovenia je totiž špičková – použité plasty sú pevné, presne lícujú, takže sa o tento mobil určite nebudete báť.

Vďaka mierne väčším rozmerom a kvalitnému vyhotoveniu tak telefón pôsobí veľmi solídne, ba až luxusne. Prístroju dominuje veľký, 3,7“ displej s rozlíšením 800×480 bodov, pod ktorým je umiestnená trojica dotykových tlačidiel. Ich umiestnenie v tesnej blízkosti displeja však môže spôsobiť nechcené prerušenie napríklad pri hraní hier.

Alfou a omegou tohto telefónu je použitý operačný systém – svojimi možnosťami je niekde na polceste od plne uzavretých systémov ku klasickým riešeniam ako je Android.

Hlavná obrazovka pozostáva z takzvaných dlaždíc, ktoré majú štvorcové alebo obdĺžnikové rozmery a rovnakú podkladovú farbu. Každá jedna dlaždica predstavuje určitú aplikáciu a tak presne vidíte koľko máte neprečítaných e-mailov (nie však ich náhľady) či neprijatých hovorov.

V prípade WP7 je vynikajúce prepojenie so sociálnymi sieťami - kontakty v telefóne sa vám po zadaní prihlasovacích údajov k Facebooku automaticky rozšíria o dostupné informácie.

HTC prináša niekoľko vlastných aplikácií, z ktorých najpodstatnejší je HTC Hub, nahrádzajúci známe prostredie HTC Sense. To sa do systému jednoducho implementovať nedá kvôli jeho výraznému uzatvoreniu. Celková svižnosť systému je samozrejme vynikajúca, keďže pri danej jednoduchosti nemá taký výkonný procesor čo robiť.

Ako úložný priestor tu slúži 8 GB integrovaná pamäť, ktorú však nemôžete rozšíriť. Pri kúpe tohto telefónu však majte na pamäti absenciu slovenskej lokalizácie, chýbajúci multitasking (aktualizácia ho doplní) a Slovensko nepodporujúci Market a Xbox Live. Potešila nás však prítomnosť balíka Office, pomocou ktorého si môžete nielen prezerať, ale aj upravovať podporované typy súborov.

Aj napriek spomínaným nedostatkom predstavuje Windows Phone 7 zaujímavý systém a HTC Trophy vynikajúci telefón.

Kto vyhráva?

Keďže sú testované modely z rôznych kategórií, nebudeme hľadať jednoznačného víťaza, ale to najzaujímavejšie riešenie.

V kategórii lacnejších modelov to bol Acer beTouch E130, ktorý zaujme plnohodnotnou qwerty klávesnicou.

Príjemne nás prekvapil aj Samsung i5800, ktorý aj napriek lacnejšiemu výzoru predstavuje plnohodnotný SmartPhone v cenovej hladine pod 250 Eur.

Nokia N8 si svoju pozornosť nakoniec zaslúžila hlavne spracovaním, keďže nová verzia systému Symbian až tak neoslnila.

HTC Trophy nám ako prvý ukázal systém Windows Phone 7 vo svojej plnej kráse a aj keď má ešte nejaké tie muchy, je určite dobrou alternatívou ku konkurenčným riešeniam.