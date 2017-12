10 nezvyčajných mobilných telefónov

Telefón, ktorý odháňa komáre, na displeji nič nezobrazuje alebo má zabudovaný paralyzér? Aj takéto zariadenia sa skutočne vyrábajú a používajú.

6. dec 2010 o 7:00 Andrej Sarvaš

Predstavivosti sa medze nekladú. Kam až siaha kreativita a iste aj ziskuchtivosť dizajnérov a výrobcov mobilných telefónov si môžete pozrieť v nasledujúcom rebríčku. Predstavujeme Vám 10 naozaj nezvyčajných a nevšedných mobilných telefónov. Vo vianočných ponukách mobilných operátorov ich zrejme nenájdete...

10. Mobil - repelent

Slider z dielne spoločnosti Pantech vyzerá aj v porovnaní s ostatnými zariadeniami v tomto rebríčku ako úplne bežný a nevinný telefón. No už názov "Mosquito Repellant" dáva napovedať čosi o jeho jedinečnosti. Telefón totiž obsahuje zariadenie na vydávanie ultrazvuku, nepočuteľného pre človeka, no odpudzujúceho rôzne druhy hmyzu. Celkom praktické, no nie?

9. iPod telefón

Úspech dizajnu Apple pri svojich iPod-och nenechal spávať konkurenciu, ktorá sa z neho snažila vyťažiť pri svojich mobilných telefónoch. Výsledkom je mnoho telefónov, ktoré svojim vzhľadom viac či menej pripomínajú slávny mp3 prehrávač. DNET DM751 je jedným z nich. Avšak nejedná sa len o tajný objav internetových pátračov, firma telefón skutočne verejne predstavila na veľtrhu CeBIT v Hannoveri.

8. Mobil - parfém

Výnimočnosť tohto telefónu ocenia predovšetkým dámy. Prostredníctvom modelu Hyundai MP-280 totiž môžu mať ich obľúbenú vôňu neustále pri sebe. Tento telefón okrem všetkých obvyklých funkcií v sebe skrýva aj zásobník na voňavku, ktorá sa pri každom vyklopení v malom množstve uvoľní. Voňavka môže byť jednoducho prostredníctvom injekčnej striekačky doplnená.

7. Samsung Serene

Dizajn tohto telefónu je výsledkom spolupráce Samsungu so spoločnosťou Bang & Olufsen a pripomína skôr kus moderného umenia ako telefón. Zariadenie pozostáva z dvoch rovnakých častí - displej s mikrofónom sú umiestnené na dolnej, netradičná klávesnica na hornej. Elegantnému otvárania napomáha zabudovaný motorček. Okrem netradičného dizajnu však telefón neponúka takmer nič a slovo nepraktický ho vystihuje viac než dosť.

6. Koncept Nokia SURV1

Tento koncept od Nokie je špeciálne vyvinutý pre extrémne outdoorové podmienky a používanie. Telefón je odolný voči otrasom i vodotesný. Má dotykový displej a jediným tlačidlom je rýchla voľba linky záchrany. Najvýraznejšou črtou je telo, pripomínajúce horolezeckú karabínu, vďaka čomu si môžu používatelia telefón pripnúť k čomu len chcú.

5. Telefón bez displeja

Firma KDDI spolu s dizajnérom Naotom Fukasawom navrhli pre japonský trh telefón Neon so skrytým displejom. Pokiaľ je telefón neaktívny, na prednej strane vyzerá ako rovná plastová plocha. Pri prichádzajúcom hovore sa rozsvieti dvojriadkový digitálny LED displej. Telefón obsahuje aj zabudované FM rádio alebo megapixelový fotoaparát.

4. Telefón v hodinkách

Komunikácia Davida Hasselhoffa alias Michalea Knighta so svojim autom - Kitom cez hodinky už nie je ničím futuristickým. Telson TWC 1150 je prvým mobilným zariadením na svete zabudovaným do hodiniek. Má LCD dispej zobrazujúci 256 farieb, zabudovaný fotoaparát a váži iba 98 gramov. Takže ak ste mali doteraz problém so strácaním telefónov, na ruke máte istotu, že ho nikde nestratíte. Navyše sa môžete nachvíľu cítiť ako agent James Bond.

3. Koncept Nokia 888

Tenký, ľahký a neuveriteľne ohybný. Taký je koncept 888 od fínskej Nokie. Ohybnosť tela má byť najväčším unikátom „telefónu budúcnosti" ako je zariadenie prezývané na stránke konceptu nokia888.com. Telefón má využívať skvapalnenú batériu, vedieť rozoznávať reč a displej sa má prispôsobovať aktuálnemu tvaru prístroja.

2. Retro-šokový telefón

Tento telefón v sebe skrýva 160 000 voltov, prichystaných pre prípad potreby Vašej obrany. Mobilné telefóny s paralyzérom nie sú až takou zriedkavosťou, no keď sa k tomu pripojí retro dizajn prvých prenosných zariadení, vznikne naozaj bláznivý stroj. Jeho cena je vyše 800 dolárov a vyrobili ho v Japonsku.

1. Mobilný klasický telefón

Americká firma Sparkfun Electronics prišla na trh so skutočne nezvyčajným produktom. Do klasického starého telefónu s číselníkom zabudovala mobilné zariadenie na SIM kartu. Funkcie však zostali po starom - od tradičného zvuku vyzváňania až po vytáčanie čísla volaného, no vďaka zabudovanej anténe a batérii sa pridala možnosť prenosu.

B Mobil kalibru .22

BONUS: Vyzerá ako hociktorý iný mobilný telefón, no jeho funkcia je vskutku úplne odlišná. A to preto, že v tele prístroja sa skrýva zásobník so štyrmi nábojmi kalibru .22, pripravenými po vyťukaní správnej kombinácie kedykoľvek vystreliť. Tento typ mobilu-zbrane pred časom vyvolal značné obavy policajných zložiek po celom svete.