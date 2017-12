Vianočné akcie mobilných operátorov. Ktoré sa vyplatia?

Zobrať si vianočný akciový mobil alebo internet a zaviazať sa na poldruha roka až dva roky? Alebo počkať na novú povinnosť operátorov ponúkať jednoročnú viazanosť? Firmy vám túto dilemu riešiť nepomôžu, o ďalších plánoch nehovoria.

5. dec 2010 o 11:25 Katarína Ragačová

Európska smernica a slovenský zákon, ktorý má zaviesť povinnosť ponúknuť aj kratšiu – dvanásťmesačnú viazanosť pri elektronických službách, má byť účinný od mája 2011.

„Vianočný predaj tvorí u operátorov asi 40 percent celoročného predaja. Práve vianočné akcie sú najlepšie a mnohí ľudia na ne čakajú,“ hovorí Ondrej Macko z PC Revue.

Operátori tento rok postupne vylepšujú sezónnu ponuku. „Je možné, že vylepšenia ešte prídu,“ hovorí Filip Hanker zo serveru mobilmania.sk. Niektoré najväčšie výhody vianočných akcií trvajú len do Štedrého dňa.

Telefón je preto dobré kúpiť do Vianoc. Ďalšie výhody sa končia na konci roka. „Po Novom roku zvyknú zdražieť akciové telefóny, následne medzi 15. a 31. januárom sa končí vianočná ponuka a začínajú sa jarné, zväčša o dosť menej výhodné akcie,“ vysvetľuje Hanker.

Horšie ceny telefónov

Po zavedení povinnej jednoročnej viazanosti sa podľa Macka zníži ponuka telefónov za jedno euro, alebo sa „inak popracuje na tom, aby to celé prinášalo ekonomický zisk“. Hoci Macko očakáva v budúcom roku menej atraktívnu ponuku, ako je práve teraz, on osobne by zvolil radšej nižšiu viazanosť. Svoju voľbu odôvodňuje väčšou voľnosťou výberu.



„Rozdiel pri dlhšej viazanosti je v tom, že dostanete naraz o niečo viac, ale z dlhodobého hľadiska sa to oplatí menej,“ dodáva Macko. Podľa Hankera sa pri ročnej viazanosti oproti dvojročnej znevýhodnia ceny dotovaných telefónov k daným paušálom a spektrum úvodných výhod, ktoré operátori ponúkali k paušálom doposiaľ. Pôjde napríklad o minúty či SMS-ky zadarmo na niekoľko mesiacov. V súčasnosti napríklad k nižším ako 24-mesačným viazanostiam operátori neponúkajú akciové telefóny. Ponúkajú výhody, ako napríklad lacnejšie volania do sietí konkurencie.

Padne aj trojročná viazanosť

Jediný, kto má v súčasnosti vo vianočnej ponuke ročnú viazanosť, je Orange. Ponúka ho pri mobilnom Orange internete. Výhodou je, že si tam môže zákazník uplatniť 30-percentnú zľavu. Rovnaký operátor však na internet ponúka aj akciu s 36-mesačnou viazanosťou. Ako protihodnotu ponúka akciové dátové zariadenie a notebook, plus vianočný balík neobmedzených dát. Až trojročnú viazanosť však má v ponuke asi naposledy. Novinkou od mája totiž bude aj to, že podľa smernice nebudú môcť od budúcoročného mája operátori ponúkať dlhšiu ako dvojročnú viazanosť.

Jediný operátor, ktorý neponúka žiadne viazanosti, je O2. Pravdaže, u všetkých troch mobilných operátorov si môžete kúpiť balíky služieb aj bez viazanosti. Tu však stojí zariadenie, napríklad mobil, plnú cenu. O2 ponúka aj nákup na splátky.

Hanker z mobilmanie hovorí, že podľa ich analýzy akciový dotovaný telefón je aktuálne výhodnejší než telefón na splátky. „Ak spočítame celkové náklady za dva roky, ktoré minie zákazník na telefón i komunikáciu, je len pár výnimiek, kedy je to inak,“ tvrdí Hanker. Hovorca O2 René Parák obhajuje stratégiu firmy: „Akciový mobilný telefón je mýtus. Zákazník ho spláca v pravidelných mesačných poplatkoch za paušál, ku ktorému sa musí zaviazať až na dva roky.“

Dvojročná viazanosť je totiž stále najrozšírenejšia. Napríklad T-Mobile mal v minulosti aj produkty s 12-mesačnou viazanosťou. „Neskôr sme v oblasti mobilných služieb zjednotili portfóliá na 24-mesačnú viazanosť s dostatočným množstvom benefitov,“ hovorí Andrej Gargulák zo Slovak Telekomu.

Operátori mlčia

Samotní mobilní operátori sa len veľmi neradi vyjadrujú k novej povinnosti ponúkať aj jednoročnú viazanosť. „Naša spoločnosť vopred nekomentuje plány na uvádzanie jednotlivých produktov,“ hovorí Gargulák zo Slovak Telekomu. O2 ponuky s viazanosťou nemá, pre jeho zákazníkov sa nič nemení. Kratšiu ako dvojročnú viazanosť poskytuje Orange už niekoľko rokov, ročná viazanosť pre zákazníkov Orangeu preto nebude znamenať žiadnu zásadnú zmenu, tvrdí zase hovorca Orangeu Richard Fides. „Akciová cena telefónu nezávisí len od dĺžky viazanosti, ale vplýva na ňu viacero faktorov,“ dodáva.

Lepšiu ponuku od svojich operátorov môžu zákazníci však získať aj inak. Ak sa dohodnú s iným operátorom a požiadajú doterajšieho o prenos svojho čísla, môže sa stať, že sa im súčasný operátor ozve s ponukou.

„Volali mi, že ak ostanem u nich, dostanem zadarmo mobilný telefón a výhodnejšie volania,“ povedal Peter, zákazník Orangeu. Ide o takzvanú retenčnú ponuku. „Retencia je štandardný obchodný nástroj. Je súčasťou našej obchodnej stratégie a nebudeme sa k nej bližšie vyjadrovať,“ povedal Fides.

T-Mobile sa k otázke, či majú podobný nástroj, nevyjadril jasne. O2 zase tvrdí, že v 98 percentách prípadov si zákazníci prenášajú číslo od konkurencie k nim.

Niekomu sa oplatí čakať, inému nie Pri kúpe internetu porozmýšľajte, či radšej pár mesiacov nebudete platiť viac. V máji môžu prísť veľmi dobré akcie. Na lacnejšie telefóny už asi nečakajte. Vianočné akcie sú výhodné. Kto chce jednoduchý mobil k veľkému paušálu, mal by počkať.

Počkať na ponuky mobilných operátorov s jednoročnou viazanosťou sa oplatí zákazníkom, „ktorí chcú lacný, jednoduchší telefón so základnejšou výbavou k veľkému paušálu,“ myslí si Filip Hanker z portálu mobilmania.sk. Takéto telefóny sú totiž spravidla za euro a za veľmi nízke sumy budú aj pri ročnej viazanosti. Pri internete zvážte zmeny, ktoré prídu v máji.

Zobrať vianočnú akciu a viazať sa na dva roky nemusí byť výhodné ani pri internete a internetových dotovaných zariadeniach. „Rýchlosti sietí sa neustále zvyšujú, ceny dátových paušálov klesajú alebo za rovnaké ceny ponúkajú čoraz vyššie objemy dát či pomalý flat,“ konštatuje Hanker. Okrem toho, že sa má v máji zaviesť nižšia viazanosť, sa chystá v rovnakom mesiaci konkurovať Orangeu a T-Mobilu 3G sieťou aj tretí operátor O2. „Zvážte, či do polovice jari alebo začiatku leta nie ste ochotní platiť o niečo vyššie neakciové ceny bez viazanosti a následne využiť akciovú ponuku za lepších podmienok alebo len s ročnou viazanosťou,“ odporúča Hanker.

Internetové paušály budú podľa neho aj pri jednoročnej viazanosti určite obsahovať dotované zariadenia za nízke ceny. „USB modem je pre operátorov lacný a keď ho dávajú k dvojročnej viazanosti za euro, bude pri jednoročnej za 10, možno 20 eur, ale pravdepodobne bude stále za euro. Samozrejme, operátori budú stále nejako zvýhodňovať vyššie viazanosti, ale rozdiel nebude priepastný,“ dodáva Hanker. Ďalšie výhodné paušály až o desať mesiacov.

Pri telefónnych paušáloch odborníci neodporúčajú čakať na budúcoročnú jar. Nové pravidlá totiž neprinesú zlacnenie okamžite. V lete od júna do polovice septembra totiž bývajú spravidla najnevýhodnejšie akcie. Žiaden operátor nemrhá propagáciou a silami – všetci sa sústredia na prípravu vianočných ponúk. „Ak by teda niekto chcel využiť potenciálne výhodné paušály, musel by čakať ešte približne 10 mesiacov do lepších septembrových akcií a skoro rok do vianočných najvýhodnejších akcií,“ tvrdí Hanker.

Vianočné akcie mobilných operátorov

O2

Poskytuje služby len bez viazanosti.

O2 Fér



zákazník zaplatí len za to, čo prevolá

jednotná cena za volania je 0,13 eura za minútu na účastnícke číslo do všetkých sietí v SR a do ďalších šiestich európskych krajín (ČR, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Írsko a UK) kedykoľvek

jednotná cena za odoslanie SMS je 0,06 na účastnícke číslo do všetkých sietí v SR a do ďalších šiestich európskych krajín (ČR, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Írsko a UK) kedykoľvek

bezplatné volania po 3. minúte do siete O2 Slovensko

rovnaké ceny bez ohľadu na to, či zákazník platí za služby prostredníctvom faktúry, alebo dobíjaním kreditu

Extra balíčky

k službe O2 Fér si zákazník môže zakúpiť Extra balíčky minút, SMS, MMS a dát za zvýhodnené ceny - 9 centov za minútu volania do všetkých sietí, za 6 eur neobmedzené volania na 3 vybrané čísla

Extra balíčky fungujú v mesačnom intervale a zákazník si ich môže aktivovať alebo deaktivovať bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov

Aktuálna vianočná ponuka

Vianočný bonus za prenos čísla - 50 eur

O2 dá zákazníkom, ktorí si prenesú svoje telefónne číslo k O2, vianočný bonus vo výške až 50 eur

Bonus môžu získať všetci noví zákazníci fakturovaných služieb programu O2 Fér, ktorí si svoje číslo k O2 prenesú od 1. novembra 2010 do 7. januára 2011

Nový zákazník O2 Fér s dobíjaním kreditu, ktorý si úspešne prenesie číslo do 7. januára 2011, získa bonus 25 eur. Plus pri prvom dobití získa automaticky 50 percent sumy dobitia navyše

Do vybraných krajín za slovenské ceny

Od 1. novembra 2010 môžu všetci zákazníci volať zo Slovenska do všetkých pevných aj mobilných sietí Maďarska, Rakúska, Poľska, Veľkej Británie a Írska za rovnaké ceny ako na Slovensku a do Českej republiky. Bez potreby aktivácie a bez poplatkov

Extra balíčky

Pri volaniach zo Slovenska do Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska, Veľkej Británie a Írska môžu zákazníci O2 Fér využiť aj zvýhodnené minúty z extra balíčkov 50, 100 a 300 minút do všetkých sietí v SR a do týchto krajín. Po aktivovaní 300-minútového extra balíčka za 27 eur s DPH sa cena za minútu volania zníži dokonca na 0,09 eura za minútu s DPH.

Od 1. decembra sú SMS a MMS v sieti O2 pre všetkých zákazníkov O2 zdarma. Akcia trvá do konca decembra

Orange

Rodinné Paušály Spolu umožňujú siedmim členom rodiny alebo partii telefonovať navzájaom medzi sebou bezplatne a neobmedzene

Zákazníci majú na výber 4 druhy rodinných Paušálov Spolu:

Paušály Spolu XL majú 400 predplatených minút do všetkých sietí v SR, mesačný poplatok je 35,9 eura.

Paušály L majú 200 predplatených minút do všetkých sietí v SR, mesačný poplatok je 24,9 eura.

Paušály M obsahujú 100 predplatených minút do všetkých sietí v SR, mesačný poplatok je 14,9 eura.

Paušály S sú bez predplatených minút, mesačný poplatok je 4,9 eura. Zákazník si môže vybrať najviac sedem ľudí, ktorým bude neobmedzene telefonovať.

Rodinné Paušály Spolu si môžete objednať:

bez viazanosti (v prípad, že si nekupujete k paušálu alebo si ho kupujete za plnú cenu)

s 24-mesačnou viazanosťou (s mobilom za akciovú cenu, ktorej výška závisí od mesačného poplatku za paušál)

Paušál Štart je paušál bez mesačných poplatkov a bez viazanosti s volaniami do všetkých sietí za 12 centov za minútu a SMS za 6 centov.

Haló svet je služba, ktorá umožňuje volať do celého sveta na pevné aj mobilné čísla za 12 centov za minútu, a to pri sekundovej tarifikácii od prvej sekundy. Výhodné volania sú dostupnú ku ktorémukoľvek hlasovému paušálu Orangeu za poplatok 1,90 eura. Štandardne bez poplatku má Orange zahrnuté v paušáloch volania do celej EÚ, Kanady a USA.

Mobilný orange internet

bez viazanosti (bez dátového zariadenia, alebo si dátové zariadenia zákazník zakúpi za plnú cenu)

s 12-mesačnou viazanosťou (bez dátového zariadenia, zákazník si tu môže uplatniť zľavy na internet až do výšky 30 percent z mesačného poplatku)

s 24-mesačnou viazanosťou (s akciovým dátovým zariadením, zákazník môže získať vianočný balík neobmedzených dát)

s 36-mesačnou viazanosťou (s akciovým dátovým zariadením a notebookom, zákazník môže získať vianočný balík neobmedzených dát)

od 4,5 eura

Pri aktivácii Paušálu Snov spolu s aktiváciou hovorov v sieti Orange s hovormi do všetkých sietí získate nekonečné volania v sieti Orange neobmedzene jeden rok.

bez viazanosti (mobil za plnú štandardnú cenu alebo bez mobilu)

s 15-mesačnou viazanosťou (bez mobilu, ale výhodnejšími volaniami do všetkých sietí)

s 24-mesačnou viazanosťou (s mobilom za akciovú cenu, ktorej výška závisí od mesačného poplatku za paušál)

Tí zákazníci, čo si aktivovali Paušál Snov, si môžu vybrať

Majster paušál pre blízkeho. Majster paušál obsahuje 50 SMS a MMS, 25 MB predplatených dát a jednotnú cenu na volania do všetkých sietí - 12 centov za minútu.

Za 1 euro s viazanosťou na 18 mesiacov (mobil za plnú štandardnú cenu alebo bez mobilu)

Za 2 eurá s 24-mesačnou viazanosťou (s mobilom za akciovú cenu, prístupný len pre zákazníkov s mesačným poplatkom nad 26 eur)

T - Mobile

Podľa seba (24m viazanosť)

Zákazník si vyberá programy Podľa seba 1, 3, 5 a 7 odstupňované podľa počtu balíčkov, ktoré program obsahuje.

Špeciálne vianočné balíčky:

Dvojbalíček 6000 minút do siete T-Mobile + 6000 SMS do siete T-Mobile, využitie: každý deň 9-17h (k dispozícii od Podľa seba 3)

Volania za 6 centov za minútu do všetkých SK sietí + medzinárodné hovory za 12 centov za minútu (10 krajín)

Rozšírené vianočné balíčky:

3000 minút do sietí T-Comu a T-Mobilu, využitie: prac. dni:19-7h, víkendy+sviatky 24h (pre Podľa seba 3 a vyššie)

Základné balíčky:

1500 minút do siete T-Mobile, využitie:prac. dni:19-7h, víkendy+sviatky 24h (Podľa seba 1)

40 minút do všetkých sietí

400 SMS

1500 MB

Vianočná akcia: zákazník má vo vianočnej akcii k dispozícií jeden balíček ku svojmu programu zdarma na dva roky viazanosti. Platí nasledovné zloženie:

Podľa seba 1(+1) = 9,99 eura

Podľa seba 3(+1) = 19,99 eura

Podľa seba 5(+1) = 29,99 eura

Podľa seba 7(+1) = 39,99 eura

Program 40 s akciovým telefónom (24m viazanosť)

Obsahuje 40 minút a 40 SMS do všetkých sietí, cena za minútu nad rámec paušálu je 12 centov za minútu do všetkých sietí a 6 centov za SMS do všetkých sietí na Slovensku. Mesačný poplatok za Program 40 je 4,99 eura, zákazník si k nemu môže zobrať aj akciový telefón od 1 eura.

Internet cez dátovú kartu alebo USB modem

Dátové programy obsahujú určitý balík dát a ceny platia nasledovne:

všetky programy sú s 24-mesačnou viazanosťou

Príležitostný mobilný internet je s objemom dát 500 MB, cena je 5,99 eura

Mobilný internet 2000, objem dát je 2000 MB, cena za prvých šesť mesiacov je 8,99 eura, zvyšok za 11,99 eura. Ak si objednáte internet aj s hlasom cena je 8,99 eura zvyšných 18 mesiacov

Každodenný mobilný internet je s obsahom dát 5000 MB, cena prvého pol roka je 8,99 eura, zvyšok za 16,99 eura alebo za 14,99 eura ak si zoberiete službu aj s hlasom, alebo za 12,99 eura ak aj hlas, aj magio

*rýchlosť je 2,0/0,5 Mbps

Mobilný internet na všetko je s objemom dát 10 000 MB, prvých šesť mesiacov za 8,99, zvyšný čas za 22.99 eura, ak si službu aktivujete spolu s hlasom je to za 20,99 eura, ak s hlasom a magiom, mesačný poplatok je 18,99 eura

Mobilný internet Maxi - objem dát je 20 000 MB. Prvých šesť mesiacov je za 8,99 eura mesačne, zvyšok za 34,99 eura, ak s hlasom 32,99 eura mesačne ak, hlas aj magio 30,99eura mesačne

**rýchlosť FLASH-OFDM: 5,3/1,8 Mbps, 3G: 7,2/1,46 Mbps

Neobmedzený mobilný internet 1 s objemom dát 1 GB. Bez viazanosti platí zákazník 15,99 eura, pri 24-mesačnej viazanosti je prvých šesť mesiacov 8,99 eura za mesiac, zvyšok je 12,99 eura, s hlasom je to 8,99 eura, s hlasom a magiom je to 8,99 eura.

Neobmedzený Mobilný internet 2 s objemom dát 5 GB. Bez viazanosti je cena 22,99 eura, pri 24-mesačnej viazanosti je cena 8,99 prvých šesť mesiacov, zvyšok času je cena 19,99 eura za mesiac, s hlasom je to 17,99 eura a s hlasom a magiom je to 19,99 eura za mesiac

*rýchlosť je 2,0/0,5 Mbps

Neobmedzený MI 3 je s rýchlosťou FLASH-OFDM:5,3/1,8 a 3G 7,2/1,46 Mbps a objemom dát 10 GB. Bez viazanosti je cena 30,99 eura za mesiac. S 24-mesačnou viazanosťou je cena v prvom polroku 8,99 eura za mesiac, zvyšok 27,99 eura za mesiac. Ak si objednáte aj hlas cena jej 25,99 eura za mesiac, s hlasom a magiom je cena 23,99 eura za mesiac

Mobilný internet k paušálu a zľava 50 eur na telefón (24m viazanosť)

Zákazník si môže kúpiť k paušálu internetový program web´n´walk 1500 za 4,99 eura mesačne

Pri kúpe akciového telefónu získa pri súčasnej kúpe wnw 1500 za 4,99 eura zľavu na akciový telefón vo výške 50 eur

Ak si telefón nekupuje, platí cena 4,99 eura mesačne a má nárok na ďalšiu zľavu na mesačný paušál

20 percent zľava na paušál bez akciového telefónu (24m viazanosť)

Ak si zákazník berie paušál Podľa seba bez akciového telefónu (s wnw 1500 či bez neho), uplatní sa mu 20 percentná zľava na paušál, takže ceny a podmienky sú nasledovné: