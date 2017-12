Dvanásť udalostí, ktoré tento rok zmenili svet mobilov

Strihanie SIM kariet, dáta ktoré šliapu na krk hlasovým službám, či mobily o ktoré svet nemal záujem. Aký bol tento rok vo svete mobilov? Bilancujeme.

3. dec 2010 o 16:10 Milan Gigel

Google skoncoval s mobilmi

Podieľať sa na vývoji populárneho mobilného systému a ponúkať svetu vlastným predajným kanálom telefón s logom svojej firmy nie je to isté. Presvedčil sa o tom Google, ktorý s veľkou slávou počas veľtrhu CES ohlásil svoj Nexus One, ktorý pre neho na zákazku vyrábalo HTC. Už v polovici júla prestal s jeho priamym predajom a opäť sa vrátil do starých koľají.

Nech si s predajom telefónov robia vrásky na čelách ich výrobcovia a mobilní operátori. Nestojí to za to. Obzvlášť preto, že Androidu sa darí a neustále si odhryzáva nové sústa z trhového koláča.

Satelitná navigácia pre všetkých

Keď koncom januára Nokia ohlásila, že svoj navigačný softvér OVI Maps 3.0 sprístupní zadarmo všetkým používateľom mobilov ktoré sú schopné jeho prevádzky, otriaslo to všetkými výrobcami navigácií.

Len v priebehu prvého týždňa si ho do telefónov stiahlo jeden a pol milióna ľudí a ďalší pribúdali v priebehu roka.

Nokia ukázala, že týmto rozhodným krokom nezaspala na vavrínoch. V priebehu roka rozbehla partnerstvá s dodávateľmi doplnkového obsahu k mapám a tak sa už nik nedivil tomu, že skrachoval aj spoločný projekt Asusu a Garminu, ktorí chceli drahú vreckovú navigáciu povýšiť na mobilný telefón. Máš Nokiu s GPS? Tak frčíme na výlet.

Placka, ktorá zmenila mobilný svet

Keď Steve Ballmer na CESe mával pred očami zvedavcov plochým dotykovým prototypom počítača od HP, ktorý mal svetu priniesť systém Windows 7 s novým mobilným zážitkom, nikto ešte netušil, že to úplne iná firma spraví dieru do sveta produktom, ktorý je taký jednoduchý, že sa na trhu mohol objaviť už pred rokmi.

Bola to firma Apple, ktorá dala svetu prvý dotykový tablet, ktorý uchvátil masy. A to nielen s WiFi prístupom k internetu, ale aj so zabudovaným 3G modulom, ktorý priniesol zábavu aj tam, kde doposiaľ nebola.

Tí čo tvrdili, že ide o prerastený iPhone sa opäť prerátali.

Symbian sa otvoril svetu

Čo s mobilným systémom ktorý je na vrchole a postupne sa začína ponárať do hlbín iba preto, že zaspal dobu a vykašľal sa na všetky inovácie? Snáď by mu mohlo pomôcť, ak by sa otvoril svetu.

Symbian vo februári otvoril svoj kód a s viac ako 330 miliónmi zariadení prevádzkujúcich tento systém sa snažil kričať do sveta, že sa len tak ľahko nevzdá.

Zdá sa však, že iba málokto zareagoval na túto zmenu dostatočne intenzívne, aby prehlušil dopyt po Androide, Linuxe a ostatných alternatívach.

Dáta predbehli hlas

Nie na univerzitnej digitálnej olympiáde ale v mobilných sieťach operátorov, ktorí odhalili že používatelia na ich vlnách preháňajú omnoho viac internetových dát, ako hlasových.

Mobilné siete sa jasne dostali k bodu, kedy suplujú chýbajúce infraštruktúry pre internet a stali sa našou dátovou oporou v teréne.

Sony Ericsson o prelome informoval v marci na konferencii CTIA Wireless v Las Vegas a načrtol víziu budúcnosti, kedy aj hlasové dáta budeme preháňať internetovou sieťou bez toho, aby sme tým zaťažovali mobilných operátorov. Na ich pleciach zostane jediná úloha - budovať globálnu mobilnú sieť.

EÚ nariadila nárazníky

Niet horšieho prekvapenia ako po dovolenke zistiť, že faktúra od mobilného operátora svojou sumou presiahla všetky výdavky, ktoré so sebou priniesol dovolenkový výlet do cudziny.

A to iba kvôli tomu, že sa mobil rozhodol v roamingu tajne pracovať. Európska komisia nariadila mobilným operátorom v júni aktivovať nárazníky, ktoré zabránia cestujúcim zákazníkom presiahnuť v roamingu vopred stanovené limity.

Prepadák roka

Kin One a Kin Two nie sú mená dvoch kórejských bratov, ktorí spomínajú na päťdesiate roky vo svojej vlasti, ale dvojica mobilov, ktorými chcel Microsoft osloviť mládež.

Namiesto očakávaného úspechu sa ich však na americkom trhu predalo iba 8800 kusov a tak ich softvérový gigant po dvoch mesiacoch definitívne stiahol z trhu. A aby nezostal v hanbe a prichádza s týmito "zberateľskými suvenírmi" na trh v predvianočnom období, aby sa zbavil zásob, ktoré zostali kdesi na sklade.

So starým systémom a bez atraktívnej inovácie niet úspechu.

Trikrát nová a stále taká istá

SIM karty sa stali technologickým zázrakom, ktorý za svoje inovácie nevďačí ničomu inému, ako nožniciam. začínali ako kartičky zasúvané v celej veľkosti do mobilu, nasledovali na plaste polovičnej veľkosti, neskôr vo forme mini SIMiek ako ich poznáme teraz a aby to nebolo stále málo, tento rok pribudli MicroSIMky, ktoré majú ešte o ďalší kúsok plastu menej. Stále s rovnakým konektorom a rovnakou metódou na modernizáciu. Odstrihni a používaj ďalej. Je to naozaj potrebné?

Koniec drahému roamingu

Európska komisia definitívne prezradila, kam mieri neustálymi reguláciami prepojovacích poplatkov. V polovici júna rázne oznámila, že do konca roku 2015 sa všetci mobilní používatelia budú v celej Európe cítiť ako doma. Operátori prídu o možnosť účtovať si v roamingu odlišné sadzby ako doma, takže majú presne zrátaný čas na to, aby mohli došklbať svojich klientov. Rozhodujúci moment sa blíži a my môžeme dúfať, že sa tak stane.

Tri SIMky v mobile

Znie to zvláštne, ale ani mobilné telefóny s dvoma SIMkami nestihli uspokojiť náročných mobilných telefonistov a tak im výrobcovia vyšli v ústrety.

Čip firmy Spreadtrum Communications zvláda v mobilnom telefóne obslúžiť tri SIM karty súčasne a zaistiť pre všetky aktívne spojenie s mobilnou sieťou operátora.

Niekedy je dobré ak má človek v jednom mobile SIMky dve. Kto však trvá na trojici?

SIMky možno skončia

A aby debata okolo SIMiek neutíchla, začínajú sa objavovať informácie o tom, že v dohľadnej budúcnosti sa môžu z trhu stratiť definitívne. Nahradí ich čip zabudovaný priamo v mobile či inom zariadení, do ktorého si používateľ sám nahrá profil od mobilného operátora, ktorý si zakúpi priamo cez internet.

Bude to ako nahrávanie mena do telefónneho zoznamu. Ibaže so silnou ochranou proti zneužitiu.

Čakajú nás menšie mobily a jednoduchší prechod od operátora k operátorovi?

Microsoft sa vracia do hry

V Microsofte po rokoch všetci pochopili, že systém ktorý bol určený pre vreckové počítače manažérov v žiadnom prípade nevyhovuje pre použitie v mobilných telefónoch, aj keď sa to každý rok snažili výrobcovia smartfónov nejakým spôsobom dokazovať.

Vývojári prekopali zastaralý a neefektívny systém, aby ho nahradili jeho nástupcom s názvom Windows Phone 7. Je elegantný, jednoduchý na ovládanie a úplne iný. Nápadne sa podobá na to, čo na nás vykúka z displejov konkurencie. Má šancu prežiť?