Televízny 3D svet nie je pre každého

Trojrozmerné vysielanie dokáže zabaviť aj znechutiť. Citlivejší ľudia nemusia hneď zniesť záťaž. Okrem toho priestorové vysielanie môže sledovať celá rodina len vtedy, ak má každý z členov domácnosti svoje vlastné okuliare. Žiaden výrobca zatiaľ nebol tak

3. dec 2010 o 10:55 Milan Gigel

ý štedrý.

Aby na plochej obrazovke vyčarovali priestorový obraz, ktorý sa vnára do hĺbky obývačky, všetci výrobcovia televízorov používajú rovnakú technológiu. Využívajú elektronické okuliare, aby do každého oka diváka dostali odlišný obraz. Mozog sa stará o to, aby vznikla ilúzia priestoru, ktorá má umocniť zážitok zo sledovania.

Ako to funguje?

Firmy odpozorovali naše priestorové vnímanie z každodenného života a filmové štúdia začali používať kamery s dvojicou objektívov, ktoré sú od seba vzdialené rovnako, ako naše oči. Keďže obrazovka je však iba jedna, okuliare musia zariadiť, aby každé z očí videlo správnu časť obrazu.

Vedeli ste?

3D televízor sa od obyčajného takmer nelíši. Možno na ňom sledovať klasické vysielanie tak, ako sme boli zvyknutí doposiaľ.

Ak však do blu-ray prehrávača vložíme disk s 3D filmom, alebo na satelitnom prijímači naladíme digitálny kanál s 3D športovým prenosom, či pilotným trojrozmerným vysielaním, po nasadení okuliarov môžeme sledovať priestorový obraz.

V prípade, že zobrazenie prepneme na dvojrozmerné, aj 3D film možno sledovať bez okuliarov "naplocho" tak, ako sme zvyknutí.

To umožňuje rýchlo preblikávajúci obraz na televízore, ktorý bez okuliarov pôsobí ako zdvojený. Práve okuliare, ktoré sú cez infračervený signál prepojené s obrazovkou zaistia, aby sa vždy na zlomok sekundy zatienilo to oko, pre ktoré časť obrazu nie je určená. Každé oko uvidí tú časť obrazu, ktorá je preň určená.

Priestorový efekt je mocný a filmári neraz zachádzajú za hranice všednosti a vytvárajú scény, ktoré prekračujú možnosti skutočného sveta. Ak ste tento efekt v elektropredajni nepocítili, možno ste si iba nasadili okuliare, ktoré boli vypnuté. Tie majú vždy pri zhyboch rámika vypínač, ktorý zaistí ich zapnutie.

Možno prídete o pohodlie

Keďže blikajúce čiernobiele displeje v okuliaroch prepúšťajú polarizované svetlo rovnako ako LCD panely, s okuliarmi na očiach nie je možné pred televízorom ležať, pretože pootočením hlavy sa začne meniť farebné spektrum, až kým sa obraz úplne nezatemní. To však neplatí pri plazmových a NeoPDP obrazovkách, ktorých svetlo nie je polarizované.

Na to, aby trojrozmerné vysielanie mohla sledovať celá rodina je potrebné, aby mal každý z členov domácnosti svoje vlastné okuliare. Zatiaľ žiadny z výrobcov k novému televízoru nepribaľuje takýto štedrý balíček. Okuliare sú univerzálne a tak je rovnaký model určený pre deti, aj dospelých. Ak dokonale nesadnú na hlavu, môže vás to obmedzovať.

3D svet nie je pre každého

Na sledovanie trojrozmerných filmov a programov si treba zvyknúť. Keďže filmové štúdiá nekontrolujú, ako presne korešponduje ich trojrozmerný svet s tým skutočným, mozog dostáva pri niektorých scénach skutočne zabrať. Je to ako keď nováčik z autoškoly po prvý krát vyrazí na cestu sám, bez inštruktora. Je pod silným tlakom nových vnemov, ktoré jeho mozog nedokáže naraz spracovať.

Citlivejší ľudia sa sťažujú na vyššiu záťaž očí, ktorá je spôsobená preblikávaním obrazu, či duchmi a zdvojenými líniami, ktoré sa môžu objavovať v niektorých scénach. Tak ako dokážu niekoho potrápiť neónové trubice a úsporné žiarivky, tak môže pohodu rozladiť 3D vysielanie.