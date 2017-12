Mobily pre starých sa musia zmeniť

Majú veľké tlačidlá, kontrastné displeje a ich funkcie boli okresané na minimum. Majú však čo ponúknuť seniorom, ktorí nemajú k technológiám vzťah? Testovali sme novú Emporiu Talk Premium.

Telefón, prečo máš také veľké gombíky?

- Aby si mi lepšie videl na čísla.

A prečo máš taký čudný televízor?

- Aby si ma mohol čítať, keď nevieš nájsť okuliare.

Len prečo s tebou neviem zaobchádzať?

- To ja veru neviem.

Mobily pre seniorov sa na seba ponášajú ako vajce vajcu. Ich výrobcovia očakávajú, že za veľkými gombíkmi a displejmi z registračných pokladníc sa poženú tí, čo sa technológiám zďaleka vyhýbajú. Tvrdia že veľké písmená na displeji, kontrastné popisky na tlačidlách a minimum funkcií sú dostatočnou zárukou toho, že si obsluhou ich telefónu poradí ktokoľvek, kto bol roky zvyknutý na rotačný volič pevnej linky. Ponúkajú barličku deťom, ktoré chcú na starobu zmeniť svojich jednoduchých rodičov.

Všetko je však inak. Mobilný telefón je strašiakom, na ktorom sa každý bojí stisnúť nesprávnu gombičku, je to citlivka ktorá neznáša hrubé zaobchádzanie a dokáže v kľudnej chvíli z človeka dušu vytriasť, keď oznámi príchod novej správy, či hlasový hovor. Nech je akýkoľvek jednoduchý, stále je priveľmi zložitý na používanie.

Čo treba podstúpiť pri používaní?

S telefónmi je iba oštara a papierček s číslom je istejší, ako stručný návod v škatuli telefónu. Ak by stará tetka Parentuľa od susedov chcela, aby som ju prezvonil keď sa budem vracať s výsledkami z krvi, musel by som podstúpiť čosi nadpozemské, aby som jej číslo dostal do mobilu. Naozaj.

Na Emporii Talk Premium pre seniorov to obnáša nasledovné:

Potiahnuť bočný vypínač k nápisu MENU, stlačiť dvakrát šípku nadol k položke Tel. Zoznam, potvrdiť symbolom zeleného slúchadla, šípkou nadol prejsť na položku Pridať kontakt, potvrdiť symbolom zeleného slúchadla, vyťukať jej číslo 09XXXXXXXX, potvrdiť symbolom zeleného slúchadla, napísať jej meno kódom 7277733668885552, potvrdiť symbolom zeleného slúchadla, prečítať si správu Uložené na SIM a trikrát stlačiť symbol zeleného telefónu.

Čo je to ten kontakt a kto je to SIM? Senior sa odpovede nedočká ani pri nápovede, ktorá sa po niekoľko sekundovej činnosti objaví na displeji.

Ak by som chcel, aby bola dostupná cez priamu voľbu pri dlhšom stlačení gombíka 1, musel by som navyše dlho zatlačiť jedničku, potvrdiť symbolom zeleného slúchadla Pridať TOP číslo1, šípkami vyhľadať v zozname Parentuľu, potvrdiť ju symbolom zeleného slúchadla, kliknúť opäť na zelené slúchadlo, prečítať si že TOP 1 je uložené a stlačiť symbol červeného slúchadla.

O čítaní esemesiek a odpovedaní na ne bez podpory všadeprítomnej T9 ani nehovoriac. Takto telefón pre seniorov asi nesmie fungovať. Nezachráni to ani lampička ktorá sa rozsvieti po zatlačení gombíka, ani budík, ktorý sa zapína prepínačom na bočnej strane.

Sladká zmena

V dobe inteligentných telefónov, zázračného internetu a počítačov do vrecka by mala byť situácia iná. Napíšem na papierik meno a telefónne číslo, ukážem ho mobilu a on sa sám spýta, či si ho má zapamätať, vytočiť, alebo naň odoslať hlasovú správu. Napíšem číslo do mobilu a sám sa ma opýta, aký s ním mám zámer. Žiaľ, takto fungujú iba drahé mobily pre manažérov, ktorí dokážu z vizitky prepísať číslo do mobilu hoci aj cez počítač.

Telefón pre starých nesmie zobrazovať na displeji nezrozumiteľné značky o sile signálu, používať v ponuke slová ako Kontakt, Blacklist, Handsfree, Kontrast a očakávať, že vždy stlačím ten správny gombík podľa vopred určeného harmonogramu. Existujú iba dve riešenia. Zobrať mu displej a ponechať mu tlačidlá ako na pevnej linke, alebo ho urobiť dostatočne inteligentným na to, aby mu porozumel každý.

Biela alebo čierna

Poznám mnohých seniorov, pre ktorých sú ememesky a esemesky "internetom", ktorý je ich jediným kontaktom s priateľmi a známymi. Dokážu pracovať s tými najskrytejšími nastaveniami v mobile aj napriek tomu, že počítač nedokážu ani zapnúť. Pre nich Emporia nie je.

Poznám však omnoho viac dôchodcov, pre ktorých je telefón strašiakom. Bez ohľadu na to, či ide o starú osemročnú Nokiu po synovi na ktorú si zvykali dlhé roky, alebo niektorú zo seniorských noviniek, ktorá nie je o nič prívetivejšia. Ani ich Emporia neosloví.

Aká Emporia Talk Premium je?

Je to robustný telefón s veľkým displejom a tlačidlami, ktoré možno používať aj pri práci v dielni či záhrade, hoci aj s rukavicami na rukách. Vydrží na jedno nabitie týždeň, poslúži na prijímanie hovorov a telefonovanie a dajú sa na ňom prečítať esemesky, na ktoré sa bez T9 odpovedá mizerne. Chýba mu rádio, kalkulačku má skrytú hlboko v menu a má budík, ktorý možno zapínať rovnako, ako ten čo mám na nočnom stolíku.

Je to telefón pre nenáročného domáceho majstra, ktorý potrebuje tehlu do nepohody, ktorá ho spoľahlivo udrží v spojení so svetom. Nie je to však mobil pre seniorov. Ani vďaka vtipné riešenému telefónnemu zoznamu, ktorý sa vysúva z jeho spodnej časti.

Je to mobil, na ktorý by som pristal. Prečo? Pretože môj život sa netočí okolo mobilov. Len do staroby mi ešte kus života zostáva.