Ovládanie hier pohybom je stále v kurze

1. dec 2010 o 17:45 Ján Kordoš

Stal sa pravý opak a Nintendo Wii je najpredávanejšou a zrejme i najznámejšou konzolou súčasnosti. Nie však medzi náročnejšími hráčmi, Nintendo Wii sa presadilo hlavne v domácnostiach so sviatočnými hráčmi. Lenže konzola pritiahla k obrazovkám ohromné masy a konkurenčné Sony a Microsoft ostali v úzadí.

Situácia sa pomaly začína meniť koncom tohto roku, kedy prinieslo Sony na trh Move (ovládanie pomocou bezdrôtových ovládačov, ktoré držíte v ruke a ich pohybom v priestore ovládate jednotlivé hry) a Microsoft išiel ešte o čosi ďalej a dáva možnosť ovládania hier vlastným telom bez držania akéhokoľvek ovládača. Prvé predaje oboch periférií sú viac než priaznivé a je vidieť, že jednoduchšie aplikácie dokážu presvedčiť menej náročných hráčov k zakúpeniu hernej konzoly.

Microsoft oficiálne oznámil, že za 10 dní predaja sa podarilo predať jeden milión senzorov Kinect a za celé obdobie si Kinect zakúpilo 2,5 milióna hráčov - launch prebehol začiatkom novembra. Podľa odhadov by do vianočných sviatkov mal predaj stúpnuť na dvojnásobok. Sony si s Move vedie taktiež veľmi dobre a keďže prišlo s touto perifériou o niekoľko týždňov skôr, môže sa pochváliť i vyššími číslami. Oficiálne bolo do predajní vyexpedovaných (čiže nie predaných) 4,1 milióna kusov Move ovládačov. V oboch prípadoch ide o celosvetové predaje a obe spoločnosti sú zatiaľ s číslami spokojné.

