Celosvetová produkcia počítačov vzrastie v tomto roku o 14,3 %

Svetová produkcia počítačov by mala v tomto roku medziročne vzrásť o 14,3 % na 352,4 mil. kusov.

29. nov 2010 o 15:50 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Vyplýva to z analýzy spoločnosti Gartner, ktorá tak korigovala svoj septembrový odhad, keď predpovedala rast výroby vo výške 17,9 %. Korekcia odráža predovšetkým slabnúci dopyt spotrebiteľov, pod ktorý sa podľa analytika spoločnosti Gartner Ranjita Atwala podpísal rastúci záujem o multimediálne tablety. Tie by mali počas nasledujúcich štyroch rokov nahradiť až 10 % z celkového množstva predaných počítačov. V budúcom roku očakáva spoločnosť Gartner nárast produkcie o 15,9 % na 409 mil. kusov PC. Podľa výskumného analytika Raphaela Vasqueza, budú mať na rast trhu s počítačmi významný vplyv zariadenia, ktoré umožňujú lepšiu mobilnú správu súborov ako tablety a smartfóny. Tieto zariadenia by mali poslúžiť ako doplnok, ak nie rovno náhrada za tradičné stolové počítače, dodal Vasquez.

Spoločnosti Gartner taktiež definovala päť kľúčových faktorov, ktoré budú mať zásadný vplyv na vývoj trhu s počítačmi. Prvým je posilňovanie pozície rozvíjajúcich sa krajín, ktoré by mali v budúcom roku dosiahnuť 50-percentný podiel na celosvetovom trhu s PC. V dlhodobom meradle sa dá predpokladať, že spotrebitelia na týchto trhoch opustia tradičný spotrebiteľský rámec a namiesto po stolovom počítači ako tradične prvom zariadení, siahnu rovno po alternatívnych prístrojoch. Druhým zásadný faktorom je slabnúci dopyt spotrebiteľov v USA a západnej Európe, ktorí pod vplyvom neistej ekonomickej situácie odkladajú nákup nových počítačov. Tretím je nástup tabletov, ktorých význam v najbližších rokoch podľa spoločnosti Gartner porastie na úkor stolových počítačov a tzv. netbookov. Štvrtým faktorom je predĺženie životnosti počítačov, keď viacero ich funkcií prevzali alternatívne zariadenia a spotrebitelia tak necítia potrebu vymieňať ich tak často. Posledným z faktorov je podľa firmy Gartner nástup virtuálnych dekstopov, ktoré by mali zasiahnuť do hry najskôr v roku 2012.