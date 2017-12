Tablet Samsung Galaxy Tab - Ten správny recept na Tablet?

Nebudeme si nič nahovárať – kým čínske lacné kópie iPadu sa chcú priživiť na jeho sláve, Samsung na neho priamo útočí. Otázkou zostáva, či má pri svojej vysokej cene šancu na našom trhu preraziť.

29. nov 2010 o 17:50 Matúš PaculíkAutor je redaktorom magazínu PC_SPACE

Ak sa pozrieme na hardvérové parametre horúcej novinky spoločnosti Samsung, tak tu nenájdeme prakticky žiadne slabé miesto. Procesor s frekvenciou 1 GHz, silný grafický čip, 3G modul, 512 MB operačnej pamäti a minimálne 16 GB úložného priestoru, ktorý si môžete dodatočne rozšíriť pomocou MicroSDHC kariet. Nejedná sa tak o žiadneho chudobného príbuzného a svoj obdiv si zaslúži aj za samotné spracovanie, ktoré je na vysokej úrovni. Použité sú tu síce plasty, avšak ich kvalita je vynikajúca, jednotlivé diely presne sedia a nezaznamenali sme tu ani nepríjemné prehýbanie sa. Rám displeja je prevedený v čiernej farbe, zadná časť je na rozdiel od Apple a jeho hliníku tvorená z bieleho plastu.

Pri tabletoch sa veľa vecí odvíja od použitého displeja. Nie je to však len celková veľkosť prístroja, ale aj komfort používania. Kým pri lacnejších modeloch sa človek musí obaliť trpezlivosťou pri nie práve najlepších reakciách na dotyk, tak pri Samsungu nič podobné nehrozí. Pri uhlopriečke 7“ prináša rozlíšenie 1024×600 bodov veľmi jemný obraz, avšak v spojení s použitým operačným systémom Android 2.2 sme zaznamenali aj jeden problém. Množstvo aplikácií je totiž optimalizovaných len do rozlíšenia 850×480 bodov a tak sme tu mali nepekný čierny rámik. Čo sa týka samotnej kvality displeja, tak sa Samsung Galaxy tab môže chváliť odolným riešením Gorilla Glass, avšak na obrazové kvality Super-Amoled displeja z telefónu Samsung Galaxy S to nemá. Ono je to dokonca mierne horšie aj v porovnaní s iPadom, čo je pri doporučenej cene začínajúcej na hranici 750 Eur miernym sklamaním.

Hlavnou výhodou v boji proti konkurenčnému iPadu je podľa slov samotného Samsungu práve menší displej a s ním spojené menšie rozmery a rozumnejšia hmotnosť. Do vrecka na saku sa síce možno vmestí, avšak zároveň aj tak trochu zmení jeho strih. Rovnako sa nedá používať len jednou rukou a na ulici ho musíte rovnako ako aj iPad zobrať do obidvoch rúk. Po tom je však práca na ňom výrazne lepšia a dá sa dobre písať aj na softvérovej klávesnici. Uhlopriečka 7“ je tak v porovnaní s 9,7“ pri iPade celkovo vhodnejšia na neustále prenášanie. Nezaberá totiž toľko miesta, má pozitívny vplyv na hmotnosť a hlavne nebudí toľko pozornosti na ulici, či v dopravných prostriedkoch. Na druhú stranu, pokiaľ máte položený tablet na stole, tak je však písanie na softvérovej klávesnici výrazne rýchlejšie na iPade práve kvôli veľkosti jednotlivých kláves. Po troške cviku však budete aj na Samsungu písať rýchlo a bez preklepov a po dokúpení solídneho kancelárskeho balíka si s Galaxy Tab vystačíte aj na pracovných cestách. Chce to síce trochu zhovievavosti, za čo vám bude odmenou extrémne malý a ľahký pracovný spoločník.

Samsung Galaxy Tab sa dá v prípade nutnosti využiť aj ako mobilný telefón. Samozrejme ho nebudete držať klasicky pri uchu, nakoľko by ste na ulici pôsobili pomerne vtipne. V spojení s možnosťou hlasitého odposluchu alebo handsfree to už použiteľné je, avšak stále je podľa nášho názoru vhodnejšie mať pri sebe aj klasický telefón a 3G modul využívať len na dátové prenosy. Mierne rozporuplné to je aj pri prezeraní webových stránok. Vďaka podpore Flash a prítomnosti rýchleho CPU je celková rýchlosť a aj plynulosť zobrazenia výrazne lepšia ako pri lacnejších aPadoch, avšak zároveň viditeľne horšia ako na iPade. Naše finálne rozhrešenie sa vo veľkej miere odvíja aj od ceny samotného prístroja, ktorá je zároveň jeho najväčšou slabinou.

Tablet Samsung Galaxy Tab + dizajn

+ kvalita prevedenia

+ HW výbava

- vysoká cena

Dostupnosť: Samsung.sk, 749 €

Z „iPod killera“ sa tak razom stáva jeho drahšia alternatíva, ktorú by sme však skôr zaradili do kategórie aPadov (tie však začínajú cenou už na hranici 100 USD), teda tabletov určených skôr pre technicky zdatnejších užívateľov, alebo proste tých, ktorí sa chcú so svojim zariadením maximálne vyhrať. Problémom je aj samotný Android, ktorý stále nepodporuje nakupovanie aplikácií na Slovensku a tak ste odkázaní na nakupovanie priamo na webe výrobcov, alebo len na freeware riešenia, s ktorými si však mobilnú kanceláriu možno plnohodnotne nevybavíte.