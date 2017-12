Problém s počítačom? Microsoft k vám cez web pošle opravára

Stačí sa posťažovať na konkrétnu chybu a hneď sa vám cez digitálnu diaľnicu internetu rúti virtuálny technik s riešením.

29. nov 2010 o 8:12 Milan Gigel

Nie osobne, ale cez internet.

Balíček automatických opravárov Fix It je odteraz dostupný v slovenčine. Po vyhľadaní problému bez zásahu používateľa upraví nastavenia systému či softvérov tak, aby nehnevali.

Internetový opravár bol doposiaľ dostupný iba v angličtine. Ide o sadu jednoúčelových nástrojov, ktoré riešia najčastejšie chyby operačných systémov Windows, prehliadača Internet Explorer, či kancelárskeho balíka Microsoft Office.

Štartovacou rampou je adresa http://support.microsoft.com/fixit/sk, od ktorej sa odvíjajú ostatné aktivity. Zvolíte z ponuky problematický produkt, vyberiete si chybu ktorá vás trápi a zvyšok zariadi Microsoft.

Po stiahnutí do počítača spustíte pomocníka, ktorý prehliadne všetky nastavenia systému ktoré majú súvis s problémom a upraví ich tak, aby bola chyba iba spomienkou. V repertoári je takmer päť stoviek nástrojov, ktoré už stihli v posledných dvoch rokoch preveriť používatelia z anglicky hovoriacich krajín.

Cieľom je ušetriť počítačovým laikom čas, aby nemuseli problémy svojho systému riešiť v servise, ktorý by natiahol prsty do ich peňaženiek. Služba Fix It je dostupná bezplatne.