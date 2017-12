TÚ navrhuje znížiť počet verejných automatov na minimum

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) navrhuje, aby sa počet verejných telefónnych automatov znížil na minimum.

26. nov 2010 o 12:26 SITA

BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Ako informoval hovorca TÚ Roman Vavro, úrad navrhuje uložiť Slovak Telekomu, a.s. zabezpečiť primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov a počet verejných telefónnych automatov s ohľadom na počet obyvateľov a pokrytie obyvateľov signálom mobilnej siete.

TÚ vo svojom návrhu, ktorý predložil do pripomienkového konania, zohľadňuje skutočnosť vysokej penetrácie mobilov vo veľkých mestách, ako aj skutočnosť, že existujú obce bez pokrytia signálom mobilných sietí. "Vstupom tretieho mobilného operátora na trhu a následným zvýšením konkurencie sa zvyšuje aj cenová dostupnosť služieb," zdôvodnil Vavro. Z celkového počtu verejných telefónnych automatov sa takmer 830 mesačne vôbec nevyužívalo a ďalších približne 3 700 sa využívalo len minimálne, keď ich mesačné výnosy boli do 5 eur.

Podstatné zníženie počtu by sa malo dotknúť najmä miest. TÚ navrhuje v obciach nad 50 tisíc obyvateľov päť verejných telefónnych automatov umiestnených najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou pohybu občanov, ako je letisko, železničná stanica, autobusová stanica, nemocnica, pešia zóna, pošta, nákupné centrum a podobne. V obciach do tisíc obyvateľov by mal byť len jeden verejný telefónny automat. V obciach od tisíc do 10 tisíc obyvateľov by na každých 5 tisíc obyvateľov mal pripadať jeden automat. Obce od 10 tisíc do 50 tisíc obyvateľov by mali mať najmenej jeden verejný telefónny automat na každých aj začatých 10 tisíc obyvateľov.