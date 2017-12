Kríza nezastavila skleníkové plyny

Množstvo emisií v ovzduší je podľa vedcov najvyššie od čias spred priemyselnej revolúcie.

25. nov 2010 o 16:17 Ela Rybárová

ŽENEVA, BRATISLAVA. Skleníkové plyny dosiahli v minulom roku maximum za posledných 260 rokov napriek tomu, že ekonomike sa vo svete nedarí. Píšu o tom v správe vedci zo Svetovej meteorologickej organizácie.

„Koncentrácia skleníkových plynov dosiahla rekordnú úroveň napriek hospodárskej kríze,“ hovorí generálny tajomník Svetovej meteorologickej organizácie Michel Jarraud pre AFP.

Metán z permafrostu

Jarraud dodáva, že by to bolo ešte horšie, ak by sa nespravili žiadne opatrenia na znižovanie emisií. Situáciu podľa neho môže ešte zhoršiť, keď globálne otepľovanie spôsobí vyparovanie väčšieho množstva emisií metánu z permafrostu v arktických oblastiach.

Koncentrácia oxidu uhličitého, o ktorom sa hovorí ako o jednej z príčin globálneho otepľovania, sa zvýšila o 38 percent oproti časom pred priemyselnou revolúciou. Podľa organizácie je to hlavne pre spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie a zmeny v použití pôdy.

Koncentrácia druhého najvýznamnejšieho plynu, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu, metánu, narástla za ten istý čas o 158 percent.

Emisie klesli na západe

Britskí vedci v analýze v magazíne Nature Geoscience z tohto týždňa tvrdia, že kríza významne znížila množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia vo vyspelých západných krajinách.

Napriek tomu celkovo množstvo vypustených emisií v roku 2009 kleslo oproti vlaňajšku o polovicu menej, než sa čakalo – o niečo vyše jedného percenta. A vedci predpovedajú, že tento rok množstvo emisií opäť narastie o viac než tri percentá.

Správy o množstve emisií prichádzajú pred medzinárodným summitom o zmene klímy, ktorý sa začína v pondelok. Oproti marcovému summitu v Kodani je podľa odborníkov v mexickom Cancúne malá nádej na politickú dohodu.