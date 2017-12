Čoraz viac Európanov využíva rýchle pripojenie na internet

Európa zaznamenala výrazný nárast rýchlosti širokopásmového pripojenia, keď zo všetkých pripojení malo až 29 % rýchlosť minimálne 10 megabitov za sekundu (Mbps).

25. nov 2010 o 14:38 SITA

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 15 %. Vo štvrtok o tom informovala Európska komisia (EK). Zavádzanie širokého pásma v Európskej únii (EÚ) sa ďalej rozmáha a na 100 obyvateľov pripadá 25,6 pripojení. V minulom roku to pritom bolo len 23,9. Ročný rast v oblasti mobilného širokopásmového pripojenia predstavuje až 45 % a na 100 obyvateľov pripadá šesť zariadení s prístupom k mobilnému širokému pásmu. Cieľom EÚ je poskytnúť všetkým Európanom do roku 2013 základné širokopásmové pripojenie a do roku 2020 ultrarýchle širokopásmové pripojenie. V júli 2010 takmer tretina všetkých širokopásmových pripojení v EÚ dosahovala rýchlosti väčšie ako 10 Mbps. Pri vyšších rýchlostiach klesá počet pripojení, keď pri 30 Mbps je to 5 % a pri 100 Mbps a vyššie len 0,5 %.

Z nových štatistík vyplýva, že do júla tohto roku v medziročnom porovnaní narástol počet širokopásmových pripojení na celom území EÚ o 8 %, čo je však menej ako 11 % za predchádzajúci rok. Holandsko a Dánsko naďalej vedú svetový rebríček v zavádzaní širokého pásma, keď na 100 obyvateľov pripadá takmer 40 pripojení, takže prístup má približne 80 % obyvateľstva. Na Slovensku má takýto prístup len niečo vyše 15 % obyvateľov.

Najbežnejšou technológiou na prístup k širokopásmovému internetu je v Európe aj naďalej DSL, no jeho podiel na trhu postupne klesá v prospech pripojenia prostredníctvom optických vlákien a mobilného internetu. Prienik mobilného širokopásmového pripojenia na trhy v Európe je v súčasnosti na úrovni 6 % a od júla 2009 zaznamenal nárast o 45 %. Na Slovensku je penetrácia mobilných sietí na úrovni 5,4 %.

Podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroes ako prioritu určila rýchlo dosiahnuť dohodu o návrhu EK, ktorý má zabezpečiť, aby rádiové frekvenčné spektrum bolo dostupné pre mobilné širokopásmové pripojenie, po ktorom je čoraz väčší dopyt. Nové služby v obchodnom a zábavnom sektore, ako napríklad televízia s vysokým rozlíšením, potrebujú oveľa rýchlejšie internetové pripojenie, ako je v súčasnosti v Európe k dispozícii, skonštatovala Kroes.