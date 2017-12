Dôvera medzi používateľmi sociálnych sietí láka podvodníkov

Na sociálnych sieťach ako je Facebook, či Twitter je obrovský počet aktívnych používateľov, čo predstavuje pre podvodníkov veľké lákadlo, vyjadril sa Rik Ferguson zo spoločnosti Trend Micro, ktorá sa zaoberá aj vývojom antivírusových programov.

25. nov 2010 o 13:30 (sita)

"Sociálne siete sú založená na spoločenstve ľudí, ktorí si navzájom dôverujú. Je preto omnoho pravdepodobnejšie, že kliknú na odkaz od niekoho, komu veria," povedal Ferguson.

Podľa výskumu spoločnosti BitDefender ohrozuje nebezpečenstvo vírusov až jednu pätinu používateľov Facebooku. Riziko predstavujú najmä rôzne odkazy na aplikácie, ktoré sa návštevníkom stránky ukazujú medzi novinkami. Ak by na odkaz klikli, riskovali by, že sa im do počítača nainštalujú neželané programy. Facebook sa vyjadril, že s týmto problémom už bojuje a snaží sa identifikovať a odstrániť nebezpečné linky.

Výsledok získal BitDefender na základe sledovania 14-tisíc používateľov, ktorí si nainštalovali bezpečnostnú aplikáciu safego. Za mesiac od spustenia aplikácie analyzovali 17 miliónov príspevkov. Väčšina infikovaných odkazov sa spájala s aplikáciami nezávislých vývojárov, ktoré lákali používateľov pomocou odmien. Po kliknutí na odkaz aplikácie inštalujú malware, ktorý môže špehovať činnosť na Facebooku či posielať reklamné správy ostatným používateľom.

Facebook má pomerne veľkú komunitu nezávislých vývojárov. Väčšina z aplikácií, ktoré pre sociálnu sieť vyvinuli, umožňuje návštevníkom vylepšiť si stránku pridaním hier, či iných extra funkcií zahŕňajúcich napríklad denné posielanie horoskopu. Facebook sa vyjadril, že ich pravidelne preveruje, aby znížil riziko nebezpečného malwareu. "Hneď, ako zachytíme podozrivú správu, vymažeme všetky jej stopy v celej sieti," uvádza sa v správe sociálnej siete.

Informáciu zverejnila webová stránka www.bbc.co.uk.