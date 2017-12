PRVÁ POMOC (7): Ako efektívne pracovať vo Worde

Používanie textových procesorov na prvý pohľad vyzerá jednoducho. Množstvo používateľov však prechádza na Word z písacieho stroja alebo z textového editora typu T602 (ktorý sa od písacieho stroja veľmi nelíši) a k počítaču si sadajú s návykmi, ktoré ...

5. jún 2002 o 22:30 PETER VALACH

Používanie textových procesorov na prvý pohľad vyzerá jednoducho. Množstvo používateľov však prechádza na Word z písacieho stroja alebo z textového editora typu T602 (ktorý sa od písacieho stroja veľmi nelíši) a k počítaču si sadajú s návykmi, ktoré im môžu pri práci s textovým procesorom spôsobiť značné problémy. Pri písaní na počítači sa preto oplatí dodržiavať sedem základných pravidiel.

* 1. Medzi slovami a po interpunkčných znamienkach používajte vždy IBA JEDNU MEDZERU. Ak má byť rozostup medzi slovami väčší, vytvorte ho s pomocou tabulátorov, tabuliek alebo formátovaním odseku. Zabudnite na pravidlá typu: „na začiatku odseku má byť päť medzier“ platné pri používaní písacieho stroja (nehovoriac o technike „držím medzerovník, až kým nadpis ‘nedotlačím‘ do stredu riadka) - v počítači nie je šírka medzier konštantná a vkladanie viacerých medzier môže spôsobiť veľké problémy pri neskoršej úprave alebo čítaní textu.

* 2. Na konci riadku prejde kurzor v počítači na ďalší riadok automaticky, takže v žiadnom prípade nestláčajte Enter. Pri písaní na počítači STLAČENIE ENTER-u SIGNALIZUJE KONIEC ODSEKU, nie riadku.

* 3. NOVÚ STRANU NEZAČÍNAJTE viacnásobným STLAČENÍM ENTER-u. Ak to urobíte, pri akejkoľvek oprave textu sa vám začnú strany posúvať a budete ich musieť znova upravovať. Namiesto Enteru použite kombináciu kláves CTRL+ENTER, ktorou vložíte pevný koniec strany.

* 4. Akékoľvek ZOZNAMY, číslované alebo nečíslované, VYTVÁRAJTE AUTOMATICKY. Zväčša stačí jednoducho napísať číslo nasledované bodkou („1.“) a ak funkcia automatických zoznamov nie je vypnutá, program bude automaticky v číslovaní pokračovať sám až dovtedy, kým ním ponúknuté číslo neodklepnete bez akéhokoľvek textu. Pre nečíslovaný zoznam stačí začať pomlčkou alebo hviezdičkou.

Ak sa vám ponúknutý spôsob odrážok alebo číslovania nepáči (napríklad chcete používať „a)“ namiesto „1.“), označte celý zoznam ako blok, kliknite doň pravým tlačidlom myši a vyberte Bullets and Numbering (Odrážky a číslovanie).

* 5. Na POHYB PO DOKUMENTE využívajte výhradne šípky (kurzorové klávesy) a klávesy Home, End, Page Up a Page Down. V žiadnom prípade však nie medzerník, tabulátor ani Enter - tieto klávesy totiž nehýbu kurzorom, ale pridávajú nové znaky. Výnimkou je pohyb v tabuľke, keď sa na ďalšiu bunku môžete nastaviť stlačením tabulátora, alebo pohyb vo formulári, kde tabulátor aj Enter slúžia na pohyb medzi vstupnými poliami.

* 6. STRANY dokumentu ČÍSLUJTE AUTOMATICKY, nesnažte sa čísla pridávať ručne. Jednoduché číslovanie sa dá zapnúť cez Insert - Page Numbers (Vložiť - Čísla strán). Ak chcete do hlavičky alebo päty dokumentu pridať aj text, zvoľte v menu View položku Header and Footer (Zobraziť - Hlavičku a pätu) a doplňte text so želaným formátovaním.

* 7. Pri akejkoľvek chybe POUŽITE FUNKCIU UNDO (Späť) v menu Edit. Tá odvolá poslednú operáciu, prípadne aj niekoľko predchádzajúcich operácií. Je to vždy jednoduchšie, ako opravovať vlastné chyby ručne.

O týždeň: Ako formátovať text vo Worde