Spustený test ADSL, ostrá prevádzka od októbra

5. jún 2002 o 22:35

V sobotu spustili Slovenské telekomunikácie testovaciu prevádzku technológie ADSL. Tá umožňuje veľmi rýchle pripojenie na internet prostredníctvom bežnej telefónnej linky a mala by výrazne znížiť ceny pripojenia najmä pre stredne veľké firmy a domácich zákazníkov intenzívne využívajúcich internet. Až do začiatku októbra si však bude môcť ADSL v rámci pilotnej prevádzky vyskúšať len približne 500 obyvateľov Bratislavy. Do konca roka by mali túto možnosť dostať všetci Bratislavčania a neskôr aj obyvatelia ďalších slovenských miest.

Sen surfistu za 3300 Sk

Slovenské telekomunikácie minulý piatok prvýkrát zverejnili cenník ADSL služieb pre pilotnú prevádzku. Keby zverejnené ceny zostali zachované aj po 1. októbri, keď by mala byť spustená bežná prevádzka, Slováci by mali dostať možnosť neobmedzene surfovať po internete cez domácu telefónnu linku už za približne 3300 korún mesačne (vrátane poplatkov internetovému providerovi a DPH). Rýchlosť pripojenia by pri takejto cene bola 384 kb/s, čo je mnohonásobne viac, než teoretická rýchlosť pripojenia cez dial-up a takáto kapacita linky umožňuje napríklad pohodlné sťahovanie multimediálneho obsahu z internetu.

Technológia ADSL však umožňuje aj oveľa vyššie prenosové rýchlosti. Za približne 22-tisíc korún mesačne sa budú môcť zákazníci pripojiť rýchlosťou až 2048 kb/s, čo postačuje pre bežnú prácu s internetom aj väčšiemu podniku. Poplatok za zriadenie ADSL prístupu bude 4920 korún.

Všetky produkty na pripojenie cez ADSL počítajú s neobmedzenou kapacitou prenosu. Cenová stratégia Slovenských telekomunikácií sa tak líši napríklad od postupu Českého telekomu, ktorý takisto spustil „regionálne obmedzenú testovaciu prevádzku“ ADSL minulý týždeň. Všetky programy Českého telekomu stanovujú maximálne množstvo prenesených dát. Najlacnejší program umožňuje surfovanie rýchlosťou 256 kb/s a prenos maximálne 500 megabajtov dát za 1900 českých korún mesačne.

Nie je však vylúčené, že aj Slovenské telekomunikácie prinesú v ostrej prevádzke aj špeciálny program pre domácichpoužívateľov s nižšou rýchlosťou prenosu a obmedzeným množstvom prenesených dát.

Protest providerov

Do konca septembra budú môcť ADSL využiť len obyvatelia šiestich bratislavských ulíc. Po skončení pilotnej prevádzky by mali dostať túto možnosť aj ostatní obyvatelia Bratislavy, neskôr obyvatelia väčších krajských miest a napokon aj ostatní zákazníci v menších mestách. Technologicky je však možné pripojiť na ADSL len zákazníkov, ktorých vzdialenosť od telefónnej ústredne je maximálne šesť kilometrov.

Proti zvolenému spôsobu štartu služby, keď telekomunikácie v rámci testovania službu ponúkajú komerčne obmedzenému okruhu zákazníkov, však minulý týždeň protestovala Asociácia poskytovateľov internetu (API). Podľa jej predstaviteľov mali Slovenské telekomunikácie podľa zákona ponúknuť pripojenie cez ADSL aj ostatným internetovým providerom a stanoviť jeho ceny aspoň 30 dní vopred, čo sa nestalo.

API zároveň namieta proti cenám, za aké sú telekomunikácie ochotné prenajímať ADSL linky. Prenájom jednej linky podľa predsedu API Jána Vigaša vyjde ostatných providerov na 2950 Sk. „Ak ST ponúka prístup cez ST Online v najlacnejšom variante za 999 Sk, ide jednoznačne o krížovú subvenciu v rámci telekomunikácií,“ povedal Vigaš agentúre SITA.

Začiatkom tohto týždňa preto API podala podnet na Protimonopolný aj Telekomunikačný úrad so žiadosťou o zastavenie „komerčného pilotu“ ADSL pre podozrenie zo zneužitia dominantného postavenia na trhu zo strany Slovenských telekomunikácií.

RICHARD HAVROŠ, pocitace@smeonline.sk