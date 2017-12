Porovnanie cien - komu sa oplatí ADSL

Charakterom aj kvalitou a rýchlosťou pripojenia má ADSL najbližšie k pevným linkám, ktoré dnes využívajú najmä väčšie firmy, pričom v porovnaní s nimi sú pri ADSL podstatne nižšie náklady na inštaláciu aj mesačné poplatky.

5. jún 2002 o 22:34

Technológia ADSL urobí z vašej starej telefónnej linky vysokorýchlostnú bránu do internetu. ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV

ADSL pripojenie však môže byť cenovo výhodné aj pre menšie firmy alebo domácnosti pripojené cez ISDN, alebo klasický dial-up, v ktorých sa internet využíva veľmi často. Na dvoch príkladoch ukážeme, aká musí byť intenzita využitia internetu, aby boli náklady na dial-up či ISDN pripojenie približne porovnateľné s paušálnym mesačným poplatkom za neobmedzené využívanie internetu cez ADSL.

Malá firma pripojená cez ISDN

Ak dnes využíva typická menšia firma pripojenie na internet cez ISDN linku, pričom jej zamestnanci surfujú každý pracovný deň (20 dní do mesiaca) v priemere tri hodiny denne, za telefónne impulzy zaplatí 3540 korún. Internetovému providerovi zaplatí mesačne najmenej 430,50 Sk (ST Online Kontakt Plus 64), spolu je teda mesačný poplatok za internetové pripojenie približne 3970,50 korún.

Pri najlacnejšom pripojení cez ADSL (384 kbit/s) by firma zaplatila 2459 korún za linku a 1229 korún providerovi, spolu 3688 korún.

Rýchlosť pripojenia pri ADSL je pritom v porovnaní s ISDN 64 šesťnásobná a čas pripojenia neobmedzený (oproti 40 hodinám do mesiaca pri ISDN príklade).

Domáci dial-up surfista

Typický domáci používateľ internetu pripojený cez Slovenské telekomunikácie dnes platí poplatok za internetové pripojenie (Kontakt Plus) 307,50 Sk. Ak surfuje každý deň tri hodiny v slabej prevádzke a pol hodiny v silnej prevádzke, za telefónne impulzy bude podľa cenníka platného od tretieho štvrťroku 2002 platiť približne 1828 korún. Spolu je cena za internet cez dial-up približne 2136 korún.

Pri pripojení cez ADSL by zaplatil 2090 korún za linku a 1229 korún internetovému providerovi, spolu 3319 korún. Rýchlosť pripojenia by bola približne desaťnásobná, počas mesiaca by mohol teoreticky surfovať 24 hodín denne, nie 3,5 hodiny, ako v modelovom prípade dial-upu. Okrem toho by mal v cene služby aj registráciu jednej internetovej domény.

(Porovnávali sme ceny pri pripojení cez ST online, ceny u iných spoločností sú odlišné. Ceny sú s DPH.)